【寵愛毛孩】前攝影記者上門影貓咪  屋企變影樓拍攝毛孩最自然一面

▲ 前報章攝影記者伍慶泉(Wilson)今年7月開拓上門影貓服務，以「秋色貓」創出口碑。

今天不少主子視寵物為家人，除了以手機拍攝其萌態，若隆重其事，還可請專業攝影師幫手。前報章攝影記者伍慶泉(Wilson)今年7月開拓上門影貓服務，以季節限定的「秋色貓咪」、「鬼氣毛孩度萬聖」創出口碑 。「貓咪在自己生活的環境永遠最放鬆，其實只要騰出20呎左右的空間，就能將家居變成影樓，拍出最自然的一面。」Wilson亦分享了拍攝貓咪的心得，各主人不妨把握竅門，在家為愛寵留倩影！

▲ 前攝影記者Wilson開拓上門影貓服務，這「楓葉滿堂秋色貓」最為應節，也是萌態十足。(相片來源︰被訪者提供)

▲ 捕足貓咪疑惑一刻的表情。(相片來源︰被訪者提供)

香港紙媒沒落已講了許多年，但夕陽盡頭而「迫到埋身」，前報章攝影記者伍慶泉(Wilson) 反而迎來了曙光。今年7月Wilson加入失業大軍行列，思前想後，他深明自己的興趣和專長始終是攝影，除了接影餐廳美食的freelance，他還拓展上門影貓的服務，其fb「肥皮攝記」的like數亦激增至現在的逾8,000，算是不俗的起步點。與貓咪的緣份，亦可從Wilson的童年經歷講起。

▲ 伍慶泉(Wilson)目前一個月約接13至15單上門影貓的工作，也是不錯的起步點。（攝影︰馮柏偉）

家中6貓1龜 照顧不離不棄

「養貓超過30年了，記得小時候會和貓一齊瞓床底幾小時，從牠的視角看世界，相當有趣，也有種跟牠是朋友和隊友的感覺。後來叔叔帶我們幾兄弟姊妹去新界玩，見叔叔的友人貓咪生了幾頭貓bb，我們央求媽媽帶一隻回家，她就勉強應承。」

那小花貓名阿德，正是Wilson的兒時友伴，但他說阿德只陪了他幾年，「某天回家發現牠失踪了，我們估計是墮樓身亡，畢竟那時還未興裝貓窗，警覺性不高。」12、13歲的Wilson遽失知己自然哭得傷心，而沒有跟阿德合照過，也是Wilson引以為憾之事。

今天Wilson家中有6貓1龜，記者造訪他的家居，看到其牆身滿是貓通道和貓箱，相當cosy。幾頭貓中，包括一隻16歲剛發現有甲狀腺問題的 Tiger、現時6歲因貓流感而摘去一隻眼球的金金、剛領養回來而有鼻竇炎的窩窩等等，各有其可憐的身世故事，但Wilson和他的太太都對牠們不離不棄。

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上門影毛孩 家居環境最放鬆

如何踏足「上門影貓服務」，原來也是由自娛開始。「 一直想影貓咪在原野奔跑的相，一片草地的，但現實好難做到。唯有在家set一些主題場景，如拾些樹葉樹枝，再搭個韆鞦架影，牠們一見到已玩得好開心。」

Wilson說若抱貓上影樓影，貓咪面對陌生環境會變得拘謹，反之留在自己的地頭才「玩得最放」。

其實只要騰出20呎左右的空間，就能將家居變成影樓。上到客戶的家，會架幾個閃燈，以捕捉貓咪的面部表情、如咬或舐，以至跳躍的一瞬間等。凝固的動作可能是十分一秒至半秒之間，主人也許都未見過毛孩的那個面貎。

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最難拍貓咪躍動一刻

上門前，Wilson通常大半個月前已跟主人溝通好，先了解貓咪的個性。「可能在窗頭set一個貓窩，放些貓草讓牠安心習慣，並封了梳化底床邊等空隙。到達時，我甚至不會按門鐘，以WhatsApp告之主人到來，以免牠受驚。入屋後我要也輕聲細語，畢竟我是個陌生人，若牠匿了到甚麼地方，就不好哄牠出來。」

▲ 之前有結婚新人找Wilson影貓咪「全家福」照，他說也不一定要正面拍，「光影兩人戴著戒指的手部，與家貓合照已有溫馨的效果。」(相片來源︰被訪者提供)

時值初秋，Wilson也準備了些道具紅葉讓貓咪影相，相post了出來亦極受好評，除此之外的「季節限定」還有「鬼氣毛孩度萬聖」、桃花版的「萌態貓咪喜迎春」等生活照。

最難影是貓躍起的一刻，一來不是所有貓都愛跳，就是跳的時候也可能不是面向鏡頭，要隔開些從遠處跑來，主人用羽毛棒引起牠躍起的瞬間，也要講彩數。

▲ 貓咪低抄的粉嫩肉鼻。(相片來源︰被訪者提供)

憑攝影 助9歲棄養貓入屋

Wilson的專長是攝影，偶爾他亦為動物組織「香港拯救貓狗協會」當攝影師義工，一次的經歷最教他難忘。

那次主要影「怕人貓」，即無表情無動態，沒人願意領養那種。影完後見到貓籠內有隻好大好活躍的貓，細問下牠名「波子」，今年已9歲，是被主人遺棄的，去過好多次領養活動，但完全無人問津，已想著在貓舍終老，臨走時我就說「不如影埋啦」。結果影完後post了出來，迴響很大，有千幾個like，忽然間好多人排隊爭要。後來找了一戶家中沒貓主人的領養，就不會有難相處的問題。

一念之間憑著Wilson的靈心巧手，改變了一頭貓咪的命運，亦成就了另一段領養緣份。

▲ 這隻正是「香港拯救貓狗協會」內9歲的棄養貓「波子」，在Wilson的妙手拍攝下，成了排隊領隊的人氣貓，也扭轉了牠的生命。(相片來源︰被訪者提供)

4大家居貓咪拍攝竅門

1. Wilson說拍貓他愛以貓咪的平視角度取景，即伏下身去影。「那才拍到貓巨大的身形，而帶雄赳赳的效果。」

▲ (相片來源︰被訪者提供)

2 . 若遇上黑貓，可在後方透出一點光源，拍出毛色有「閃令令」的光澤感，這隻正是Wilson養的鼻竇炎貓窩窩。同樣若想影貓咪瞳孔放大，圓碌碌的萌樣，宜調暗燈光；反之想拍攝貓眼呈線狀的，則要調亮光源。

▲ (相片來源︰被訪者提供)

3. 貓咪對小玩具如鼠鼠棒等格外敏感，主人可將它放在咕𠱸或地氈下拉來拉去，引發牠的好奇，乘機捕捉其萌態。

▲ (相片來源︰被訪者提供)

4. 若以高角度影貓，可以圓形的枱角邊作映襯，構圖上也有聚焦於貓咪上的效果。

▲ (相片來源︰被訪者提供)

記者︰馮柏偉