【清潔陷阱】漂白水混合清潔劑洗廁所起化學反應　女子胸悶呼吸困難險喪命

▲ 印尼一名女子洗廁所時將清潔劑及漂白水混合使用，產生的化學反應令她呼吸困難，所幸經求醫後得以康復。

使用清潔用品時要小心，印尼一名女子日前在家中洗廁所時，自行將清潔劑及漂白水混合使用，結果產生化學反應傳出刺鼻氣體，令女子感到胸悶、呼吸困難，經求醫後得以康復。本港消費者委員會曾指出，漂白水混合其他清潔用品未必可提高清潔效能，相反混合使用酸性清潔劑或潔廁劑，更可產生有毒氣體。

印尼一名女網民在Twitter分享，自己日前因為搬新家，想洗乾淨廁所，所以把份量不少的清潔劑，混合漂白水一起使用。未料在過程中，她卻突然聞到混合液體所發出刺鼻的臭味，令她頓時感到胸悶、呼吸困難，隨即跑到空氣流通的戶外，並不停咳嗽。

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大約半小時後，女子返家後，胸口仍有堵塞感，難以呼吸，於是她去了醫院急症室求醫，所幸經抽血、照X光等檢查後並無大礙。回家後，女子再查看清潔劑，發現瓶身上有清楚標明，清潔劑不可以跟其他漂白劑混合使用。她在網上分享這次經歷，同時希望能警惕世人：

我在使用（清潔用品）前沒有注意，實在太笨，這真是一次至死難忘的教訓，所以我想分享經歷，讓一些不知道的人可以小心留意，因為這真的可致命。

漂白水稀釋後應在24小時內使用

消委會曾解構漂白水的正確使用方式，當中提過別混合使用酸性清潔劑或潔廁劑，因為有機會產生有毒氣體。另外，化學作用可導致漂白水的氧化能力大減，隨時有機會失去漂白和殺菌功能。故建議用完清潔劑，應該用水過清，再用漂白水消毒。

另外，經稀釋的漂白水應該在準備後24小時內使用。因為存放時間越長，次氯酸鈉分解量越多。

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責任編輯：羅嘉欣