【圓規風球】北角有超市食物貨架上貨品零散疏落　有市民指已預早購買餸菜

▲ （黃傑偉攝）

本港受熱帶氣旋圓規影響，天文台在（12日）凌晨12時40分發出三號強風信號，並考慮在下午4時至6時發出八號烈風或暴風信號，所有學校今日停課。風暴迫近，多區市民於超市搶購糧食，其中北角有超市貨架上的食品零散疏落，未及補貨。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPick記者到訪北角健威花園一間超級市場，發現大量凍肉及麵包、零食等乾糧快要被掃清，貨架上的食品疏疏落落。

從事文職行業的楊小姐指，於打風期間會多買餸菜作儲備，認為早前天文台預測天氣有誤差，但體諒天氣預測難以百分百準確，所以昨天收到風暴消息已預早買好餸菜。

家庭主婦陳小姐則表示，於打風期間已購置多一兩日餸菜，自己會觀察因應天氣狀況多購入餸菜，對早前天文台預測感到失望，認為天文台預測不準確，於強風期間只掛三號風球，但風勢稍減弱卻反而掛八號風球，令人無所適從。

天文台預料，在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強，天文台會在下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號，教育局隨即宣布所有學校今日停課。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜、黃傑偉