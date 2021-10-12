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【親子課程】利園兒童學院Xplore推秋季課程　潮玩迷你滑板+萬聖節親子烹飪班

親子好去處 18:53 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

利園兒童學院Xplore推出最新一輪秋季課程。

利園兒童學院Xplore的課程漸受歡迎，最新一輪秋季課程將於10月16日開始，當中包括首次推出全新進階版「迷你滑板」課程、滑板畫班，以及應節的萬聖節親子烹飪班等，以培養3至10歲兒童多元興趣，並一試較少見的特色活動。最新第二輪秋季課程如下：

利園兒童學院Xplore的課程漸受歡迎。（圖片提供︰利園兒童學院）

「迷你滑板」課程（中班） 

Xplore與「全香港滑板協會」合作，首次推出全新進階版「迷你滑板」課程，於利園三期以不同的障礙物打造具挑戰性的滑板場地，教授已掌握基礎滑板技巧的小朋友易上手的花式動作！

滑板畫室

熱愛滑板的小朋友除了可以於Xplore學習滑板之外，更可參加與「Start from Zero」合作舉行的滑板畫班，讓小朋友可於滑板上自由創作圖案，製作具個人風格的滑板。

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Miele萬聖節親子烹飪班

今年萬聖節，Xplore亦與著名德國家電品牌Miele合作，於其位於利園六期的Miele Experience Centre舉行一連兩場萬聖節食品親子製作班，親手製作趣怪的萬聖節薄餅和杯子蛋糕，增添節日氣氛。

聲音裝置 V（2021版）

「亞洲協會香港中心」邀請到著名創意媒體藝術家黎仲文先生（Andio Lai）教授小朋友以Lego製作別出心裁的聲音裝置; 培養小朋友對聲音的觸角和激發創造力。

最新影片︰日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

藍曬氰版親子體驗工作坊

同樣由「 亞洲協會香港中心」主持，BLACKCRED將帶領小朋友體驗藍曬氰版，認識這項古老的印刷技術，製作獨一無二的藝術品。

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沙畫親子製作班

沙畫製作可以讓小朋友發揮創意，以不同顏色的沙組合設計圖案。由專長於結合幼兒教育與DIY創作的「芳苑」主理，帶領小朋友創作自己設計的作品之餘，亦可以增強他們的藝術觸覺，提升手部肌肉發展。

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少林十路潭腿體驗班

少林功夫源遠流長，除有助強健體格、訓練身手敏捷，亦能鍛鍊小朋友的專注力和意志。Xplore和曾被香港旅遊發展局推薦的「同衡」合作，推出由教學經驗豐富、擁有香港北少林門龍子祥國術總會導師資格的鍾翠珊Sara，以英語教授「少林潭腿」體驗班，標榜透過科學理論重新詮釋傳統功夫。

最新影片︰患三期癌症切除卵巢悟人生無常　前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

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