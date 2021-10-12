【食用安全】颱風下必備罐頭午餐肉 食安中心拆解100克午餐肉成分

▲ 食安中心拆解100克午餐肉成分。（相片來源：食安中心）

強烈熱帶氣旋「圓規」逐步移近本港，天文台會在今日（12日）下午4至6時考慮發八號烈風或暴風信號。不少市民都趕至超市及街市入貨，儲定幾日的餸菜或糧食，當中不少港人至愛的午餐肉，是打風必備食材之一。食安中心早前曾拆解一塊午餐肉成分，其中脂肪佔16%。

食安中心表示，午餐肉及部分香腸是由肉類、水及醃料（包括鹽及亞硝酸鹽）等必要配料製成的合成食品，當中亦可加入脂肪（動物脂肪或植物油）、香料、其他配料及添加劑。

由於加入了食鹽及亞硝酸鈉，午餐肉的鈉含量通常很高。在午餐肉加入脂肪更可令肉質更柔軟，味道更可口。

▲ 食安中心拆解100克午餐肉成分。（相片來源：食安中心）

每100克午餐肉（約半罐小罐裝午餐肉）成分：

平均含有大約1000毫克鈉，佔世衛所建議鈉的每天攝取上限2000毫克的50%

平均含有約16克脂肪，佔世衛所建議脂肪的每天攝取上限60克的27%（以2000千卡膳食計算）

另每100克午餐肉中，61%為水分、12%碳水化合物、9%蛋白質等。

最新影片推介：患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

同場加映：16款午餐肉脂肪及鈉含量大比拼

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

食安中心指出，據國際癌症研究機構(IARC)的分類，加工肉類(包括午餐肉及香腸)屬會令人類患癌(第1組)，每天食用50克加工肉類可增加患大腸癌的風險18%。世界衞生組織(世衞)建議進食肉類的人士應節制進食加工肉類，以減低患上大腸癌的風險。

而攝取過多鈉會增加患上高血壓的風險，而攝取過量脂肪則會增加超重及肥胖症的風險，患上心臟病及其他非傳染的慢性疾病的風險亦因而提高。

食安中心建議，市民應節制進食加工肉類，以減低患上大腸癌的風險。閱讀營養標籤，從而作出知情的食物選擇和減低鈉的攝入量。

最新影片推介：日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣