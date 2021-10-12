【把關者們】小童星演繹喪父之痛令觀眾動容　鋼琴小王子「進進」何珀廉獲獎無數

▲ 何珀廉演繹面對喪父一幕極催淚。

TVB劇《把關者們》近日的劇情講黃庭鋒演的高級消防隊長「潘浩洋」，因救人而英勇殉職，他的太太方晴朗（劉佩玥飾）面對喪夫之痛外，更要照顧年幼的兒子潘日進和奶奶（韓馬利）。

《把關者們》在昨晚（10月11日）播的一集講，晴朗向兒子交代爸爸離世消息，只見飾演進進的小演員何珀廉非常好戲，看過那幕喊戲的觀眾也被感動，連何珀廉也社交平台撰文坦言看到眼濕濕。

現實中，10歲的何珀廉可說動靜皆宜，除擁有不少演出的經驗，甚有音樂天份的他為「鋼琴小王子」，於不少公開比賽捧過盃。

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▲ 劉佩玥飾演的晴朗而對喪夫之痛。（影片截圖）

小童星演出動人

昨晚《把關者們》劇情講述浩洋的母親知悉兒子離世消息而激動暈倒，更發現心血管堵塞，不過她卻婉拒進行手術，幸最好新抱晴朗成功說服到她。

之後，晴朗接到兒子進進的視像來電，原來進進仍未知道爸爸已離世，電話裡的他對媽媽說：「BoBo姨話爸爸去了很遠的地方，我好掛念爸爸，媽媽帶我去見爸爸呢。」

翌日進進突然失去所蹤，幸晴朗最終尋回他，原來進進想坐巴士往機場，他對媽媽說：「我好想見爸爸，你沒有空，我就自己搭飛機去找他。」

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母子相擁劇情催淚

同行的陳Sir（陳家樂飾）即以《爆炸狗》漫畫作比喻，來告之進進其父親離世之消息，進進即哭著說：「即是同爆炸狗一樣，以後也見不到爸爸，對不對？」這句話令人聽到心酸。

之後劉佩玥飾演的晴朗對兒子說：「進進，爸爸也不想進進喊。」，但進進即說：「但是我想跟爸爸一起。」。陳sir即安慰說：「其實你爸爸沒有離開過你，他一直在彩虹橋看著你，看你乖不乖。」生性的進進即說：「我不要見到我喊。」，最後母子相擁一幕十分催淚。

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網民紛紛讚賞何珀廉的演繹很動容，當中留言包括「Curtis拍得好好呀。」、「我有被珀廉的眼淚感動到，演得真的很好！」、「睇左play back, 真係做得好好。 Support !!!」和「尋晚陳嘉樂哄小朋友個到，睇到想喊。」

連何珀廉的媽媽也於社交平台留言：「這場戲，媽媽我喺現場都眼濕濕，珀廉同Moon姐姐 劉佩玥Moon Lau好努力去演，也感謝整個團隊合作，希望大家都喜歡佢地嘅演出。」

▲ 拍攝期間何珀廉跟眾演員如一家人一樣。 （取自instagram）

大讚劉珮玥黃庭鋒

其實早前，何媽媽已在社交平台撰文記錄兒子何珀廉當時參演《把關者們》的點滴。

何媽媽對劉珮玥和黃庭鋒這對「父母」讚不絕口，寫道：

好幸福可以成為潘家既一份子，劇情雖然好傷感，但之前果19集既快樂係真架，庭鋒爸爸係真真正正做左幾日超級奶爸，陪玩陪傾偈，又教珀廉踢波，全程投入咁玩，玩得好勁，玩到Moon姐姐有一次好緊張咁提庭鋒爸爸：『唔好放哂呀仔d電丫！一陣佢有排跑丫！』聽到哩句，真係好似真父母咁，用真感情做真家人。

▲ 黃庭鋒跟珀廉耍樂，把握時間聯絡感情。 （取自instagram）

她並指，黃庭鋒縱然當時兼顧綜藝節目與劇集的工作，但每次到場也充滿精神跟珀廉玩，把握時間聯絡彼此感情，寫道：

佢話想比大家有快樂家庭既感覺，不論戲內戲外完全當自己係真爸爸，攬到進進實一實(有相為證）所以這個幸福的家經常都笑聲不斷，到埋位都仲笑到卡卡聲，當一個家有一個願意全心投入既男人，這個家既化學作用就來了。。。。就係甜到漏，因為有咁好既家人，珀廉拍把關者們充滿快樂回憶。

而劉佩玥與何珀廉也培養出「母子」感情，戲外成為契母子外，早前Moon更帶同珀廉與妹妹何若晞去主題樂園玩樂。

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音樂小天才

現年只10歲的何珀廉卻演出經驗豐富，除多次參演廣告外，更參與過《Big Big小明星》和演出劇集《七公主》。早前，他更客串《愛．回家》飾演童年版「阿Joe」。

何珀廉甚有音樂天份，其中一幕戲是他於父母面前表演拉小提琴，原來他曾經學過拉小提琴，故拉得有板有眼。

另外，他是鋼琴高手，參加過不少鋼琴比賽，更獲不少獎項，今年更於「第十屆香港金紫荊國際鋼琴大賽鋼琴協奏曲組比賽（11歲以下）」中奪得冠軍，何媽媽亦不時於IG和YouTube Channel分享珀廉的鋼琴表演短片。早前於《七公主》，珀廉更與江嘉敏以四手聯彈彈出樂章。

音樂外，何珀廉也很好動，假日跟家人踩單車，以及和同學踏足球，動靜皆宜。

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