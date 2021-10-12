【營商環境】邱騰華指香港擁獨特營商優勢　疫情下依然優越

▲ 邱騰華認為，香港營商環境依然優越，是企業設立或擴展業務的理想地點。（經濟日報資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日在出席香港英商會活動上稱，香港擁有獨特和高度國際化的營商優勢，在國際貿易中佔重要地位，在疫情下營商環境依然優越。

邱騰華指出，去年香港的商品貿易總值全球排名上升至第6，而受惠於內地有效控制疫情，供應鏈保持穩定，香港商品貿易總額由去年第四季開始反彈，今年首八個月合計已高達65,099億元，是有史以來新高。

他續指，投資推廣署和政府統計處年度統計也顯示，今年母公司在海外及內地的駐港公司數目達9,049間，初創企業則有3,755間，兩者均創新高，顯示香港在面對疫情衝擊，營商環境依然優越，是企業設立或擴展業務的理想地點，亦讓初創企業茁壯成長。

他更強調，香港會一如而往擁護自由貿易，以及致力為企業拓展更多貿易空間，包括積極參與世界貿易組織及亞太區經濟合作組織事務，爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》，以及增設海外經濟貿易辦事處，加強全球經貿網絡和聯繫。

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責任編輯：陳宛彤