【青年心城】林景程+林正峰兩表兄弟首次演對手戲　阿King再演地產經紀獲激讚

▲ 林景程與林正峰兩老表在《青年心城之撐起青春》碰頭演對手戲。

憑《香港愛情故事》為人熟悉的TVB新一代監製林肯，主創的新劇《青年心城之撐起青春》在上周日（10月10日）播出首集，普遍反應理想。

繼《香港愛情故事》後，林景程（King）在《青年心城之撐起青春》再演地產經紀，在劇中為氹掂林正峰飾演的阿峰，King將每個單位都包裝得相當完美，金句盡出，網民笑言聽佢講完後，「垃圾房都變豪宅」。

其實林景程與林正峰其實是表兄弟，不過二人雖然都有份參演《香港愛情故事》，可是兩老表在今次《青年心城之撐起青春》才正式在劇集中演對手戲。

最新影片推介：鍾柔美+冼靖峰專訪

被網民封為「無綫專業地產經紀」

之前King在《香港愛情故事》演地產經紀因為十分搶鏡，已因此獲得拍廣告機會，並被獲網民封為「無綫專業地產經紀」。

網民更力讚他演技好：「林景程專做地產，好似以前顏國樑（經典角色陳積）專做Sales」、「成集最深刻都係林景程」、「佢好搞笑！仲話兇宅業主好人」、「佢幾乎係地產中介代言人」、「夠晒咬牙切齒」、「好認真落力Sell」。

此外，如果夠細心，不難發現劇集中出現的地產宣傳廣告相當盞鬼，包括：「唐三藏師弟‧輕鬆做唐四」、「纏綿遊戲‧大床小房」、「收兵好過嫁人‧收租好過打劫」等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林景程自言沒地產知識

由於King除了是演員外，還是專業治療師，故有網民笑言著他轉行：「喺香港做地產好過做物理治療師啦」，但亦有人認為：「物理治療師係專業人士，都仲好搶手」。

對於備受網民關注，已第3度演地產經紀的King笑謂：「其實我完全唔識地產知識架。（有冇畀人誤會過係真Agent？）有呀，啲人成日以為我有兩個牌，就係物理治療師同埋地產經紀，有時有人睇中啲樓盤又會掟畀我問我意見。另外有地產界嘅朋友，又會叫我幫手向我身邊人推介樓盤。」

同場加映：林景程+林正峰專訪

為追夢頂硬上

King之前參演《七公主》外，更為劇集擔任物理治療顧問，而在下周一（10月18日）推出的台慶劇《星空下的仁醫》亦飾演小兒外科醫生。

另外，十分搶手的他還忙於拍攝《四十二章經》、《法證先鋒5》及《隱形戰隊》。

被問到物理治療及演戲兩邊走如何分配時間時，King笑指：「時間分配係有啲難，因為拍劇有時要踩到凌晨，但物理治療通常要返早，以我咁大年紀咁樣係有啲難頂。近排因為拍《四十二章經》都咁樣頂咗一個星期，真心頂唔順，好彩公司都好就我，畀我調配時間返晏啲，追夢係要付出成本架啦。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林正峰演出入型入格

至於表弟林正峰繼《香港愛情故事》後，在《青年心城之撐起青春》「冧莊」演廢青。林正峰不單演技、就連顏值亦成為討論點，有人認為他未夠靚仔擔正男一，但亦有人認為：「唔通搵靚仔演廢青咩」、「廢青嚟講算有顏值喇」、「呢個峰哥，做戲都幾自然，幾貼地」、「演廢青入型入格」。

雖然有人指「峰哥」角色頹得過份，但亦有人認為一點也不誇張，並謂：「其實香港真係好多呢啲人」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

對於林正峰及游嘉欣兩位新一代主角演技，網民有讚有彈，但總括認為應多給予機會年青演員：「同意男女主角要浸，但睇青春劇都預咗，係睇感覺，睇完第一集Ok啦！」

另亦有唔少網民讚劇情貼地，更有人認為5集唔夠喉：「感染下青春氣息幾好」、「第一集唔拖，幾好，希望Keep到。」、「以小小誇張手法，帶出貼地題材，感覺冇咁悶，比《香港愛情故事》有驚喜，會追。」、「會否拍多幾輯，由不同人拍，不同人做主角。」

最新影片推介：日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍