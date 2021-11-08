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【靚太廚房】符曉薇教整簡易可樂雞翼　分享女兒升熱門幼稚園K1趣事

休閒消費 10:51 2021/11/08

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

今集《靚太廚房》請來符曉薇教大家整簡易可樂雞翼，她亦分享女兒升讀K1的趣事。

今集《靚太廚房》請來靚媽符曉薇(Leanne)教大家做可樂雞翼，這款家常小菜不論大人及朋友都難以抗拒。Leanne指這款惹味小菜送飯一流，如果要煮給小朋友吃，不加花雕酒及可樂，同樣可做出美味雞翼。適逢3歲女兒Abi今年入讀幼稚園K1，Leanne大談Abi的返學趣事。

符曉薇(Leanne)（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

入讀Happy School望女兒開心

Leanne及Jason於新學年為Abi報讀了ABC Pathways School K1，另外再安排了上午的補習班，希望可以令Abi輕鬆地學習，更易掌握新知識。

Leanne表示本來想Abi試試能否開心學習，也會擔心她上午下午都要學習，會不會太吃力。可是，Abi的表現令他們另眼相看。Abi很快適應新環境，亦很喜歡上學。

點擊大圖了解Leanne、Jason與女兒Abi的生活點滴：

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期待女兒主動分享校內趣事

Leanne笑言未有小朋友時，不明白為何一些媽媽外出約會時心不在焉，常常想著快點回家陪伴子女。自從Abi出現在她生命，她終於明白了。她無時無刻都把女兒掛在口邊，想著她，即使和朋友外出吃飯，也很想快快回家。

或考慮就讀國際學校及回加拿大讀書

雖然Abi剛剛入讀K3，但Leanne及Jason已開始計劃她的學業發展。他們深深明白香港的讀書壓力大，普遍以填鴨式教育，令學生很容易吃不消。因此，他們日後打算讓Abi讀國際學校，日後到加拿大升學。

希望Abi在香港多學中文，有中文的根基，將來也可以跟我中文溝通。

可樂雞翼食譜

Leanne平時喜歡下廚，她向大家分享其中的拿手小菜：可樂雞翼。如果家長想煮給小朋友吃，可選用無糖可樂，或不選用可樂及花雕酒，比較適合小朋友吃。

點擊大圖了解做法詳情：

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材料

雞翼　12隻
可樂　500ml
油 2湯匙
蔥 適量

醃料

薑絲　適量
鹽　1茶匙
生抽　1湯匙
蠔油　半湯匙
花雕酒　1湯匙
老抽　1湯匙

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做法

1.　雞翼解凍洗淨。

2.　加入醃料醃半小時。

3.　加油並以大火燒熱鍋。

4.　轉中火放入雞翼煎約3分鐘。

5.　放到廚紙上吸油。

6.　中火再放入雞翼。

7.　加入醃料汁液兜勻。

8.　加入可樂，讓可樂剛蓋過雞翼，兜勻。

9.　轉大火炆煮。

10.　開蓋收汁加上蔥粒裝飾即成。

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記者：王芷瑩

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