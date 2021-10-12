【涉襲菲傭】女教師涉襲擊菲傭　事主指被告曾揚言「能不留痕地殺死你」

▲ 被告麥佩珊（左圖）涉因嬰兒餵食及家務問題，多次襲擊其外傭Eden（右圖），被控襲擊等共6罪，案件昨開審。（資料圖片）

中學教師涉襲擊及恐嚇菲傭，並逼令事主吃下含有洗潔精的粥等。涉案女教師否認襲擊等共6罪，案件今（ 12日）在西九龍裁判法院續審。受襲菲傭含淚供稱，被告曾揚言「能不留痕地殺死你」，事主因此決定趁家中無人後逃離並前往報案。

女事主Eden今作供稱，2021年5月29日她餵5個月大的男少主吃通心粉時，少主未能吃下通心粉並哭鬧。及後被告不滿事主未能完成餵食，用雙手掌摑她的面部約10次，事主一度哭着求被告停手，惟未見效用。

事主續指，被告隨後拳擊她左邊胸口及後背各約5次，再伸手到事主面前，由上而下抓傷她的面部。同日被告更表示要確保事主得到懲罰，故不會支薪予事主，並稱可以做任何事，包括「能不留痕地殺死你」。

事主再指，由於過往每月29及30日均是發薪日，被告會展示轉帳紀錄予事主查看。惟截至5月30日，被告仍未出示轉帳紀錄，加上害怕被告將她殺死，故事主於當日於下午1時左右，發現單位內無人後便逃離單位。

事主作供期間一度哭泣稱，就被虐一事，當時曾有女警查看她的傷勢，及後再有另一名女警在其沒穿衣服時拍下她的傷勢。控方亦將當時拍下的13張照片呈堂，當中顯示被告的頭部、面頰、背部及前胸有多處抓傷、瘀傷及割傷。

被告麥佩珊（ 35 歲，中學教師）被控普通襲擊、意圖損害而施用有害物品、刑事恐嚇，及3項襲擊罪，指她於2020年2月至2021年5月期間，在荃灣某單位，襲擊菲律賓籍女子PALES Eden Gumba，包括襲擊她、施用洗潔精意圖使Eden精神受創，及威脅會使Eden的人身及財產受損害而受驚。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟