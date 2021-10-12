【終極上訴】鄉議局指《基本法》涵蓋丁屋政策　終院押後裁決

▲ 相：上訴人郭卓堅今續到終審法院應訊。（楊詠渝攝）

長洲居民郭卓堅就新界原居民丁屋政策提出的終極上訴今（12日）於終審法院續審，鄉議局一方指，《基本法》起草委員會草擬《基本法》40條時，明顯是旨在保留當年已存在的權益，因此即使丁屋政策涉歧視，仍應獲條文涵蓋。終院今聽罷各方陳詞後，押後裁決。

上訴人郭卓堅；答辯人地政總署署長、行政長官會同行政會議及律政司司長。另外，鄉議局亦加入為有利害關係方。

代表有利害關係方鄉議局的英國御用大律師彭力克今陳詞時指，合資格的新界原居民自1972年起已享有興建丁屋的權益，而且有關權益從未受到挑戰，因此在1990年《基本法》正式頒布時，丁屋政策一直是《基本法》40條所指的「合法」權益。

彭力克又指，對於丁屋政策是否屬《基本法》40條所指的「傳統」權益，彭力克則指毋須追溯到1898年或任何日子，因為延續性才是「傳統」的重點，而《基本法》起草委員會的會議文件亦已反映，委員會草擬40條時已考慮到該條文是旨在延續當時存在的權益，讓該些權益在《基本法》實施後仍得以保存，即使所涉的權益或涉及差別待遇和歧視。

彭力克又指，上訴人對於丁屋政策根本沒有任何利害關係，沒有證據指他有意在新界原居民鄉村建屋，而且《基本法》自1997年實施至今已24年，丁屋政策從沒有任何改變，因此看不到任何理由要接納上訴人現時才提出的挑戰。

代表上訴人的資深大律師李柱銘回應指，《基本法》起草委員會的文件中，根本沒有明文記載委員會有意延續丁屋政策，若然委員會要透過《基本法》40條保留丁屋政策，何不明言而要含糊其辭？李續指，案中根據沒有證據證明丁屋政策屬合法及傳統權益，質疑社會上有多少人真的認為丁屋政策合法及傳統。

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記者：楊詠渝