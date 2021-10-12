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【防疫措施】健身中心放寬至12人訓練　一文看清最新防疫措施

社會 15:11 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港府延長大部分措施多2周，健身室員工及使用者打齊針可免口罩運動

港府延續現行大部分社交距離措施的有效期14天直至10月27日，並就健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排，如果健身中心符合各項包括通風標準等額外防疫要求，可以在員工已完成接種疫苗及參加者佩戴口罩下放寬訓練小組或課堂的分組人數上限至12人，以及在所有員工及使用者均已完成接種疫苗的情況下，容許顧客在運動時無須佩戴口罩。

港府指，有關特定條件包括：

  • 涉及處所運作的所有員工和所有使用者必須已完成接種新冠疫苗；
  • 須確保所有使用者在進入處所前利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼；
  • 須確保所有進行運動的範圍內新鮮空氣每小時換氣量為6次或以上；或已安裝符合食環署網頁載列的指定規格的空氣淨化設備並在處所當眼的位置展示經由註冊專門承建商（通風系統工程類別分冊）填報及簽署的證明書，列明有關範圍內的新鮮空氣每小時換氣量，若新鮮空氣每小時換氣量並非為6次或以上，則亦須列明已安裝的空氣淨化設備的有關資料（包括類別、牌子、型號、數目及位置）；
  • 任何員工因健康原因而不適宜接種新冠疫苗則須接受定期檢測及須在運動時佩戴口罩。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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