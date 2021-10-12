銅鑼灣期間限定植物奶咖啡體驗　親身體驗咖啡打印藝術

近年植物性飲食主義大行其道，加上大眾的環保意識提高，很多人都開始改變飲食習慣，紛紛響應以植物奶取代乳製品。因此，以植物奶代替牛奶沖調咖啡亦日漸流行，皆因植物奶低膽固醇和低卡路里，有益健康，而且適合對乳製品有過敏反應的人士飲用，沖製出來的咖啡亦比豆乳口感更香滑。最近銅鑼灣就設有一間期間限定的植物奶咖啡體驗「PLANTbase」，可以讓大家體驗以植物奶沖製的美味咖啡，更可親身體驗你專屬的咖啡打印藝術！此外，是次限定體驗亦邀請到知名甜品主廚Holger Deh坐鎮，為大家提供不同的植物性甜點，享受雙重滋味。

▲ 以Nespresso咖啡機就能打出專業級的綿滑植物奶泡，無論味道與口感都不遜牛奶。

城中的悠閒空間 體驗親製個人專屬咖啡

這間設於銅鑼灣的期間限定咖啡體驗「PLANTbase」，其實是Nespresso近日為宣傳Nespresso Atelier 咖啡機及 Creatista Plus 咖啡機而舉辦的活動，不但能讓大家率先體驗使用這2款結合科技及專業咖啡設備的咖啡機，更可製作專屬個人咖啡打印藝術和植物奶咖啡食譜。還可以為顧客提供一個悠閒的舒適空間，慢慢享受咖啡時刻。這次更特別邀請到世界知名的甜品主廚 Holger Deh 提供全新自家植物性糕點品牌Essentia 的精美甜品，大家只需到店購買任何一款咖啡並出示Nespresso 的 Ambassador 級別會員證明郵件或 Nespresso & You 應用程式，即可獲贈 Essentia 精美甜點一份，可以一飽口福。

時間：即日至10月17日

日期：9:00-18:00

地址︰銅鑼灣白沙道16號地舖BASAO

▲ 凡於任何一間 Nespresso 專門店購買 Nespresso Atelier 咖啡機及10筒指定咖啡粉囊套裝，即可享有港幣450元折扣優惠；購買Creatista Plus咖啡機及10筒指定咖啡粉囊套裝，更可享有港幣700元折扣優惠。

自設家中咖啡一隅 享受完美咖啡時刻

今時今日，享受咖啡已不再局限於咖啡店，即使在家中也能自設小小的咖啡一隅，享受健康而完美的咖啡時刻。Nespresso Atelier 咖啡機及 Creatista Plus 咖啡機均配備最新技術，而且「美貌與智慧」並重，不但入得廚房，為你炮製香濃咖啡，還能點綴家居。例如 Nespresso Atelier咖啡機的蒸汽及內置打奶器適用於各種奶品，只需輕觸一鍵，無論乳製品，抑或燕麥奶、杏仁奶等，都可以製作出專業級的絲滑綿密奶泡，在任何季節創造出無窮無盡的冷熱飲食譜。而另一款具有高光澤度的不銹鋼Creatista Plus咖啡機，能為家中廚房增添時尚感，配備數碼顯示屏為用家提供個人化體驗，同樣能製作出綿密細膩的奶泡，讓你發揮創意自製獨特的拉花圖案。

▲ 香港三位精英運動員，包括游泳選手代表歐鎧淳、體操選手代表石偉雄及羽毛球選手代表謝影雪，將會於片中為大家示範最愛的植物奶咖啡食譜。

三位香港代表運動員分享最愛咖啡食譜

早前 Nespresso 更與香港三位精英運動員合作，包括游泳選手代表歐鎧淳、體操選手代表石偉雄及羽毛球選手代表謝影雪，一同設計三款獨特的植物奶咖啡食譜，包括歐鎧淳的蜂蜜燕麥奶 Latte Machiatto、石偉雄的豆奶 Mocha 以及謝影雪的栗子杏仁奶 Cappuccino。並分別製成3段短片，除了分享他們各自喜愛的植物奶咖啡食譜，還會透露他們平日對健康生活的追求和選擇。

（資料由客戶提供）