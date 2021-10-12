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【訪問內地】林鄭明啟程訪廣州　周四向深圳市領導介紹《北部都會區發展策略》

政治 15:28 2021/10/12

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特首林鄭月娥。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥明日（13日）下午將經深圳前往廣州，翌日訪問廣州和深圳。她今日上午出席行政會議前會見傳媒時表示，周四將與深圳市領導介紹今次《施政報告》中關於加強港深合作的內容，特別是關於《北部都會區發展策略》。

林鄭指，今次是應國家商務部的邀請前往廣州，出席第130屆中國進出口商品交易會暨珠江國際貿易論壇開幕式。財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、行政長官辦公室主任陳國基和粵港澳大灣區發展專員袁民忠將會隨行。她後天出席有關開幕式後，將於同日下午轉往深圳，與深圳市領導會面。

林鄭表示，《施政報告》關於《北部都會區發展策略》中的10個行動方向和45個行動項目中，有不少也具體說明了要與深圳一起合作來推動，所以希望周四可以率先與深圳市領導作交流。

她續指，深圳市人民政府將於今日稍後時間在香港首次發行離岸人民幣地方政府債券，並在香港交易所上市，再次說明香港和深圳越來越緊密，並有很好的優勢互補。香港作為國際金融中心，香港的金融服務業可以服務深圳市的實體經濟；在創科方面兩地更可以說得上是「強強聯手」，打造一個國際科技創新中心。

邱騰華、陳國基和袁民忠，以及環境局局長黃錦星、運輸及房屋局局長陳帆、創新及科技局局長薛永恒和保安局局長鄧炳強將參與深圳行程。林鄭將於周四晚上返港。林鄭離港期間，由政務司司長李家超署理行政長官職務。

另外，​民政事務局局長徐英偉原訂於今日（12日）中午前往深圳考察創業基地，因應天氣情況，該行程已經取消。

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記者：陳葆琳

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