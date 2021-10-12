【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀

▲ 西區警區助理指揮官（刑事）冼國明（中）表示，警方在天台發現一個背包藏有一把刀鋒達16厘米、連手柄為25厘米的菜刀，形容菜刀非常危險，相信與本案有關。（黃傑偉攝）

西環有的士司機凌晨5時遇襲，事後證實死亡。警方今午（12日）交代案情，警方已正通緝一名白色肌膚 男子，不排除有混血血統，年齡為30至35歲，1.8米高，黑頭髮。警方同時於一幢大廈天台發現一個背包，內藏染血口罩及刀鋒達16厘米、連手柄為25厘米的菜刀，相信與案件有關。

【爭執糾紛】西環的士司機疑遭惡客毆打致死 警方列謀殺案追緝一名外籍人士。詳情即看：【下一頁】

西區警區 助理指揮官（刑事）冼 國明 表示，兇案發生在東邊街近皇后大道西，警方於的士及周邊位置發現多攤血漬，現場亦發現一名的士司機受重傷，右邊頸部有明顯被利器割傷的傷痕。警方將其送到醫院，事後證實死亡。

冼 國明指，死者48歲，中國藉男子，從事10多年的士 司機，警方現正通緝一名白色肌膚 男子，不排除有混血血統，年齡為30至35歲，1.8米高，黑頭髮，相信正穿著一件黑色T恤，深色短褲及波鞋，同時不排除身上持有武器。

冼 國明提到，警方收到市民報案，指有司機頸部嚴重受傷大量出血，登時陷入昏迷，警方將其送到瑪麗醫院搶救，最終於早上6時17分證實死亡。他指，死者右邊頸部有7厘米長被利器割傷的傷痕，相信因大量出血致死，惟死因有待確認；而死者財物仍留在身上。

他指，警方發現，兇徒沿東邊街後巷進入梅芳街，並於一個公廁掉棄證物，包括外衣、口罩及毛病，這些證物上有血跡。他續指，警方及後出動警犬隊，發現逃走路線沿梅芳街走向 皇后大道西及正街，惟由於現場環境複雜，故調查至正街便停止。

冼 國明又表示，警方後續調查發現，疑兇曾進入一個酒店，亦於一幢大廈天台發現一個背包，包內有染血口罩及一把刀鋒達16厘米、連手柄為25厘米的菜刀，他形容菜刀非常危險，同時相信這把菜刀。與今次案件有關。

就行兇動機方面，冼 國明表示不排除任何可能性，包括是否事前出現糾紛、疑兇有精神病等，案件有待調查。同時，警方在的士司機發現錄像儀器，警方現正進行調查。

他指，警方稍後會發布相關人士照片，呼籲任何市民看到相關人士應留在安全地方及在可行的時間與警方聯絡，電話為61480552或97091695。

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記者：黃傑偉、曾卓鋒