【食用安全】32人進食自助餐後食物中毒　食安中心拆解高、低風險食物

▲ 食自助餐都要小心選擇食物。

衞生防護中心10月11日調查一宗懷疑食物中毒個案，當涉及12個群組共32人，分別於10月9日或10日於尖沙咀美麗華酒店餐廳YAMM進餐，間曾食生蠔、凍熟龍蝦鉗及凍熟半邊龍蝦，約3至19小時後出現病徵，包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和發燒，現時全部病人情況穩定。

自助餐向來都深受港人歡迎，食物安全中心則提醒大家，進食前要先了解自助餐常見食物的風險。

食物安全中心提醒，特別是小朋友、長者、孕婦同免疫力較低等高危人士，要避免食生或者未煮熟的食物（「生冷」食物），例如壽司、軟芝士、生蠔、凍肉及沙律等，均屬於風孩險較高的食物。而煮熟及貯存在安全溫度的食物，食安風險就比較低，例如焗龍蝦、焗生蠔、炒菜、燉湯、蒸魚等等。

身體免疫力可升可跌，進食前要先了解食物的風險，並按本身的健康狀況，要按進食者嘅健康狀況、身體狀態同年齡等因素，選擇適合的食物。

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責任編輯：羅嘉欣