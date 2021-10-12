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【卓悅美容】海關拘捕63歲男董事　涉不當接受付款違反《商品說明條例》

社會 15:54 2021/10/12

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海關拘捕63歲男董事，涉不當接受付款違反《商品說明條例》。

就本港一間美容集團旗下三間美容公司於9月1日突然宣布暫停營業一事，香港海關今日（10月12日）拘捕該美容集團的一名男董事，他涉嫌作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。

海關指一直高度關注事件，並呼籲受影響的市民向海關提供資料。截至今日上午10時，海關共接獲667宗有關該美容集團的投訴，涉及593名投訴人，美容合約金額共約3,000萬元。

經調查後，海關發現該美容集團的美容中心出現拖欠租金和租約期滿的狀況，在不能繼續營運的情況下仍接受預繳式美容服務的付款，遂於今日拘捕該集團的一名63歲男董事。

案件仍在調查中，被捕的男董事現正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。若罪行是在管理人員的同意、縱容或疏忽下觸犯，管理人員亦須負上刑責。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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記者：陳麗娜

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