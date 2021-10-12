【尊重海洋】曾於海中與20多條鯊魚跳舞　環保靚媽兼潛水教練Hidy愛自我挑戰

▲ 環保靚媽兼潛水教練余曉彤Hidy希望取之海洋，回饋海洋。

身兼藝人、水底模特兒及資深潛水教練的余曉彤（Hidy）一直熱愛運動，越野跑、潛水都是她喜愛的運動之一。潛水運動超過15年，她一直努力推廣保育海洋，並多次發起潛水清理鬼網、沙灘執垃圾活動，她希望取之海洋，回饋海洋。

余曉彤於2015年成為潛水教練，曾以助教身份做了2年實習，再到吉隆坡考教練牌。教了2年潛水後，她便開始接觸保育工作，後來更成立了自己的潛水學校。

她直言，愈學潛水就愈覺得自己很渺小。尤其見到海中有很多垃圾和污染後，她不希望只是為了使用海洋得到快樂，而是在海洋有困難或病時，都可以做點事，所以她便與一些義工潛水員，不時在香港不同地方清理鬼網和垃圾。

潛水改變了我很多，我會想如果6年前沒有潛水，我的人生便會少了很多樂趣，會去少了很了地方，學少了很多東西。水令我更謙卑，令我要尊敬，這是大自然中很珍貴的東西。

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挑戰自我

除了潛水教練這個身份，余曉彤也是水底模特兒及越野跑女子組冠軍。她表示很多運動經歷都非常深刻，例如在克羅地亞跑過117公里賽事，跑山跑到腳損；也試過在海中與20多條鯊魚跳舞、跟鱷魚潛水，漸漸發現自己很喜歡挑戰。

▲ 余曉彤試過在海中與20多條鯊魚跳舞。

運動是一名「老師」

熱愛運動的她認為，運動是陪伴著她的一個朋友，同時也是她的「老師」。

教我如何去堅持、如何不要放棄，就算跌低都要爬起身繼續做。

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她又認為其實每個人都有一種自己喜愛的運動，只是未發掘出來。而所有事都可以算做運動，例如行去街市，亦是運動的一種。

我認識很多朋友玩水亦好、玩山亦好，踩單車亦好、wakesurf......其實都是一種對生活的追求，甚至是想挑戰。香港現時運動的風氣很好，你會見到身邊的人，不論年齡都會追求健康。尤其疫情發生後，就不可只顧工作，我們要工作和生活平衡，這很重要。

接下來的人生目標，她希望能隨心所欲，接受變化。學習如何從生活中，找到激情，學懂享受。

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責任編輯：羅嘉欣