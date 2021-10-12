《久天長地》風雨下完成13場演出　游學修白只謝幕依依不捨

▲ 一眾演員依依不捨。

舞台劇《久天長地》日前於香港演藝學院歌劇院完成13場演出。演員白只、楊淇、游學修、朱栢謙、王曉怡、商台DJ當奴及原著小說作者Wasabi，及參與現場演奏的主題曲《久天長地》監製兼作曲賴映彤，對這個團隊均依依不捨。



《久天長地》原定於本月9號演出最後一場，當日因颱風關係而取消，演出順延至翌日，幸獲觀眾們支持，補場當日超過八成觀眾來到欣賞，演出亦順利完成。

散場後，不少觀眾未有即時離場，仍坐在觀眾席上細心聆聽場內播放由賴映彤作曲、青介墳詞、許廷鏗主唱的主題曲《久天長地》。

▲ 楊淇完騷坦言︰「有啲唔捨得，心情係有點忐忑，希望觀眾都鍾意。」

演員之一游學修在演出前預告，會走出場外跟觀眾影相見面。當阿修來到演藝學院大門外時，已有近百位觀眾排隊等待，阿修企足成粒鐘與fans合照、自拍及簽名。而另一邊廂的DJ當奴亦不弱，其fans亦排長龍等見偶像。



完騷後，與白只演同一個角色甘博年的游學修被問有何感受？他說︰「攰啦！13場好順利完成咗，好開心同咁多位前輩合作。」在旁的白只則說︰「感覺好似身輕如燕，依家要即刻食雪糕。最大感覺就係台前幕後嘅合作，呢個team真係一流，我有啲唔捨得。」

阿修更謂︰「有日白只講好開心同大家做呢個show，我信架！係一個好幸福嘅過程。」白只接着說︰「呢個team好、質素好好，質素好係好重要。」

在劇中，帶給觀眾不少搞笑位的當奴，提起阿修便說︰「死仔游學修，跣我囉！不過舞台劇演到十幾場，到結尾都會有呢啲狀況，睇到嘅觀眾會視為bonus。

觀眾見到我出場，都知帶畀大家歡樂，我覺得任務完成。」Wasabi笑指兩人的私怨，殃及池魚。他又謂︰「由排練開始，大家建立到默契，有爆肚大家都識就住，適當氣氛下有點效果。我最大感受，好似好對唔住一班演員，每場落幕時佢哋都喊得好厲害，好似累佢哋喊咗十幾場，真係唔好意思。」

