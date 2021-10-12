【萬千寵愛】10歲哈七文武雙全勇奪柔道銀牌　「寵女狂」碧咸好驕傲：我的小明星

▲ 萬人迷碧咸恭喜細女哈七奪得一項柔道比賽銀牌。

前曼聯球星碧咸（David Beckham）與「辣妹」老婆維多利亞（Victoria）育有3子1女，碧咸對10歲細女哈七（Harper Seven）最寵愛，經常大曬與前世情人的甜蜜時刻，昨日（11日）碧咸在IG分享女兒奪得柔道銀牌的相片，想不到哈七是個文武雙全的小女孩。

46歲萬人迷碧咸昨日曬出一張寶貝女身穿柔道服的照片，紮起兩條孖辮的她，身上掛有一面獎牌。碧咸留言恭喜女兒：

銀牌，星期天，我的柔道小明星！

▲ 哈七奪得一面柔道銀牌。（IG截圖）

Victoria亦隨即留言和應：「Harper，你是一個傳奇，我們以你為榮。」碧咸的帖文至今已迅吸近90萬個讚好，大批網民紛紛留言恭賀哈七。

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哈七學寫中文書法

除了柔道之外，哈七現時也積極學習中文，日前Victoria在IG分享了一段短片，哈七手握毛筆書寫中文字「一、二、三、四、五」。Victoria問女兒學習中文多久，哈七回答學了幾個月，並表示自己享受其中，獲不少內地網民大讚字體工整，又讚她是美麗與才華並重的女孩。

▲ 碧咸與Victoria育有3子1女。（IG圖片）

碧咸孻女哈七從小集萬千寵愛於一身，有萬人迷和辣妹做父母，還有3個靚仔大哥哥愛錫，曾有網民形容她是「上世拯救銀河系」所修來的福氣。

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碧咸寵愛女兒的程度達到瘋狂程度，早前哈七開學，碧咸都要在女兒上學前把她深深抱入懷，一臉捨不得。還有一段哈七當日早上切水果的影片，碧咸趁哈七切水果時，從後擁抱女兒，又攬又錫，說「不要走！和爸爸在一起！和我在一起！」可見他確是一名「寵女狂」。

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責任編輯︰林綺玲