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【北部都會區】許正宇：不擔心會造成公共財政負擔　回應會否加稅時指要詳細討論

政治 16:12 2021/10/12

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財經事務及庫務局局長許正宇。（經濟日報資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇表示，可考慮發債或公私營合作方式集資，以發展「北部都會區」，不擔心會造成公共財政負擔。至於會否加稅？他形容茲事體大，需要詳細討論。

許正宇今日在一個電台節目指出，北部都會區對本港長遠發展重要，形容：「你看到整個項目本身是投資、有回報，牽涉到整個項目以後為社會和經濟帶來效益。」

他指出，北部都會區規模大，可多管齊下融資及集資，「不一定完全用政府的錢，可以牽涉到社會資本、私營資本，這方面說會否令到香港財政出現問題，這方面我不擔心，因為始終我們財政是穩健的」。

除了考慮發債外，許正宇指出，政府過去發展沙田新市鎮等大型項目時，亦有採用私人參與及公私營合作等方式，認為未來在發展北部都會區時亦可考慮。

不過，政府未來不單會發展北部都會區，同時會繼續推動俗稱「明日大嶼」的交椅洲填海計劃。被問到未來會否加稅，以支持多個發展項目？許正宇回應指：「稅務是茲事體大，始終牽涉到家家戶戶各方面，所以任何這些討論，我覺得都要有較詳細及全面的社會討論。」

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責任編輯：胡偉明

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