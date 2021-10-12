【孝順女兒】20歲女兒賀單親媽生日送6大厚禮　送iPhone13兼現金報答養育之恩

▲ 台灣一名20歲女兒，送6大厚禮賀單親媽生日，令媽媽很感動。

很多人都重視一年一度生日，禮物與生日蛋糕少不得，台灣一名20歲女兒為媽媽的生日送上驚喜，禮物多達6份，而且充滿心思心意，令單親媽非常感動，網民都大感羨慕。

女兒賀單親媽生日

該名單親媽昨日（11日）於網上討論區「Dcard」發帖，帖文以「我的生日被女兒設計了」為標題，分享女兒為她精心設計的生日慶祝，令她驚喜又感動。發帖網民是位單親媽媽，育有一名20歲女兒，母女感情好得像閨蜜姐妹。女兒在讀大學開始，就住在外面半工讀，所以往年媽媽的生日，她都會抽空約媽媽吃飯慶生。

今年，女兒原訂回家賀媽媽生日，說好會親自準備豐富的「5菜1湯」。媽媽很期待可以一嚐愛女的愛心生日大餐。當天女兒沒有回家，而是回外婆家去，煮好了再打電話請媽媽前往。原來是女兒一早精心設計好的計劃。所指的「菜式」全是滿載心思心意的厚禮。

當晚她就像大廚一樣端了第一道菜！第一道菜是蛋糕？這算飯後甜點吧！這蛋糕除了裝飾品，用料真的很天然好看又好吃。

「5菜1湯」6大厚禮

白色配銀色及花朵造型的生日蛋糕很精美，更附有生日氣球，打卡一流，蛋糕上標有媽媽的名字「凌凌」，祝賀她生日快樂。而第2道「菜式」是媽媽一直很想擁有的遊戲機Switch，照片所見更有Ring Fit等不同的配件，女兒早已預告會送Switch，

因為疫情的關係在家也可以運動，女兒怕我跑去買，便先知會我叫我先別買。

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豪送iPhone13 Pro

第3道「菜式」很花錢，分別有2份禮物，包括紅玫瑰花及iPhone13 Pro，可知道iPhone13 Pro現時有錢也未必買得到，目前缺貨，女兒應該是一早搶購，媽媽坦言「我受寵若驚，已感動到不行」。

▲ 最厚禮是有錢也買不到的最新iPhone13 Pro，更附有玫瑰花。（Dcard圖片）

感謝婆婆母難日

第4道「菜式」最令媽媽感動，因為是利市，而收禮者是媽媽的媽媽，即孫女送予婆婆，利市上寫有「辛苦您了」，令媽媽欣慰「沒想到女兒會懂得感謝生我的媽媽、她的阿嬤」，同場婆婆都感動得淚水已在眼裡打轉。孝順又口甜舌滑的女兒在心意卡寫道︰

阿嬤的母難日啊！要謝謝阿嬤用心生出這麼好的你，沒有你哪有我？你有禮物卡片跟可愛的女兒就好啦！Love You小親親。

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承諾賺錢養媽媽報恩

第5道「菜式」，即第6份禮物是一個不能吃的蛋糕，女兒用銀紙DIY另類蛋糕，蛋糕浮誇外，更是「誠意」爆燈。女兒的心意卡寫上現在到她賺錢養媽媽，希望有一天能買車、豪宅給媽媽享福。媽媽直言真的驚喜又感動︰

全家人在今晚的每一道菜驚聲連連，而所謂的湯，就是我們感動與歡笑的淚水。我的寶貝女兒，感謝妳對我如此的用心。

網民紛紛羨慕女兒用心，甘願將賺錢花在媽媽身上，大讚母女關係很好，表示「親情也是互相的 相信原po是個給女兒滿滿愛的媽媽」、「別人的女兒總是不會讓人失望，要有福份才能生到如此貼心的女兒」和「這個用心程度我一輩子都沒可能做這麼好」等。

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責任編輯︰王明芳