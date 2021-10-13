【專訪蘇樺偉】退役五年腰患未癒享受殘奧會工作　蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

▲ 蘇樺偉希望市民持續關注殘疾運動員，並有更多人成為運動員。

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽。他努力克服障礙，成為田徑運動員，並於殘奧會取得多面金牌。在跑道上堅持了21年的他，退役後在香港殘奧會工作，幫助同路人。最近其奮鬥故事改編成電影《媽媽的神奇小子》後，喚起大眾對殘疾運動員的關注。但他希望市民能持續關注，並有更多人加入運動員的行列。

1996年，14歲的他出戰亞特蘭大殘奧會，與隊友於4x100米接力賽取得金牌，其後屢次獲獎。在2008年北京奧運，他奪得男子200米（T36級）金牌，更以24.65秒打破世界紀錄，至今仍為保持者。然而，腰傷令他無法再創高峰，最終於2016年退下來。

▲ 蘇樺偉希望市民能持續關注殘疾運動員，並有更多人加入運動員的行列。（程志遠攝）

肌肉長期繃緊 退役後腰痛持續

退役5年，蘇樺偉腰部的舊患仍不時發作，痛起來要請病假休息，甚至要服用止痛藥。為紓緩腰痛、保持健康身體，他每天上班前也會拉筋；每逢周六日，就會跑步或相約朋友打籃球、踢足球，出一身汗；閒時亦會打機，約朋友聊天、吃飯。

「要克服身體的障礙。 做運動員這麼久，自己主要的問題是肌肉很繃緊。」殘疾人士要當運動員，要克服的事比一般人多。偉仔坦言，自己肌肉的協調能力也較弱，故持續做運動，冀改善手部的協調性。出戰殘奧會的日子，他說最辛苦是跑較長距離的賽事，因為不懂換氣，換氣速度較慢。他明白只能靠自己練氣，努力克服心肺功能較弱的問題。另外，由於血量低，香港體育學院職員建議他服用鐵丸、多吃牛肉，以補充鐵質。

▲ 蘇樺偉母子的奮鬥故事被改編成電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如、梁仲恆、張繼聰、馮皓揚、盧海鵬、胡子彤以及鍾雪瑩等人主演。（劇照）

感謝隊友教練幫助 追逐夢想不言棄

儘管如此，他還是突破限制，取得一面又一面的獎牌。退役之初，蘇樺偉曾說，獎項是其次，最介意是自己有否盡力比賽、享受比賽。他直言，作為運動員已無遺憾，因為任何奬牌也拿過了，所以沒想太多，除了2008年北京殘奧那一次，「那一屆可以說是我唯一一個最想拿的奧運金牌」。

每面獎牌得來不易，偉仔坦言當年訓練甚辛苦，有時不懂如何堅持、突破，因有同伴扶助、分享經驗，才可繼續向前。「過程中，幸有隊友鼓勵、教練栽培，才可發揮自己所長，成績有突破。一直以來的運動生涯，都是因為自己永不放棄。堅持自己的目標及夢想，即使最終仍有些目標做不到，在過程中也有得著。」

▲ 2008年北京殘奧會，蘇樺偉奪得男子200米(T36)金牌，並以24.65秒打破世界紀錄。 （相片：新華社）

享受殘奧會的工作 冀運動員走得更遠

追夢的同時，也得面對經濟壓力。蘇樺偉當運動員的年代，每月僅獲$3000政府津貼。藝人劉德華自1996年起，每年拿出10萬港元資助香港傷殘運動員，並曾安排偉仔在歌迷會「華仔天地」當文員，並讓他彈性上班，紓解經濟壓力。如是者，偉仔在歌迷會工作了7年。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其後，他獲香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會聘用，至今工作了10年，現為行政助理。他稱很享受目前所做的事：

自己很喜歡這份工作，也很希望可以繼續幫助運動員。在未來的日子，希望他們在運動員的歷程走得更遠，表現更棒，有更好的成績。

▲ 蘇樺偉於2008年北京殘奧會奪得男子200米(T36)金牌後，高舉香港區旗。（相片：新華社）

希望市民持續關注 盼有更多人成為運動員

今年社會掀起奧運熱潮，殘奧會關注度亦隨之提升。偉仔承認，殘奧運動員所獲的支持比以前多，而他所任職的機構最近也多了捐款。惟他希望市民可以持續關注，而非參賽那刻才去關注運動員：

背後的支持很重要，每位運動員也有付出，很盡力地為自己，為香港取得好成績。

今年10月22日至29日，全國殘疾人運動會即將在陜西舉行，他希望大家支持有份參與的運動員，並寄語各同路人「盡了力就可以了」。

最近除了多了市民支持，偉仔透露亦多了新的運動員加入。他有個心願：

希望在未來的日子更多人加入運動員行列。希望香港運動員繼續努力。

最新影片：患三期癌症切除卵巢悟人生無常 前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

記者：黃泳欣