【區議會】北區區議會通過臨時動議要求主席辭任　羅庭德：唏噓

▲ 羅庭德稱曾送防毒面罩給侯志強。（羅庭德Facebook圖片）

北區區議會今舉行會議，是區議員完成宣誓後的首次會議，當然議員、上水區鄉事委員會侯志強提出臨時動議，要求主席羅庭德立即辭任，該無約束力動議終在7票贊成、3票反對下通過。羅庭德直言感到唏噓，他強調，未來會繼續在現時崗位為北區居民服務，一如既往按區議會常規主持會議。

北區區議會上月曾通過對羅庭德的不信任動議，侯志強今在會議上指，羅庭德曾於首次會議上聲討警察，說出「光復香港 時代革命」口號及入主禮賓府奪取政權等，形容其宣誓「愛國愛黨」，是打倒昨天的自己。

北區區議員宣誓儀式於本月4日舉行，羅庭德的宣誓已獲確認有效。他在會議上展示過往與侯志強的合照，指在未有區議員宣誓前，鄉事派議員還願意合作，但現在自己獲確認宣誓有效，他們反而調轉講，又提及，曾在全城口罩荒時，送防毒面罩給侯，對其動議要求他辭任主席感到唏噓。

其實，侯志強昨曾發新聞稿，預告今日會在會上聯同3位鄉事派當然議員、3位建制派區議員，「一致表決不跟隨港獨人士擔當北區區議會主席及譴責大會主席」，揚言會採取不合作態度，以流會行動，表示不滿。

羅庭德則發聲明回應指，自己是在國安公署信納和民政事務局局長徐英偉監誓下，完成宣誓程序，成為官方認可的愛國者，批評侯志強等人故意流會，是逃避及破壞國家十四五規劃大局，走向「政治化」，與「完善選舉制度」的初心背道而馳，感到遺憾。

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責任編輯：林曉君