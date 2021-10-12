【新冠疫苗】港府捐出750萬劑阿斯利康疫苗　陳肇始：本港疫苗供應理想及疫情穩定

▲ 本港捐出750萬劑阿斯利康疫苗，陳肇始解釋因本港疫苗供應理想及疫情穩定（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始表示，已和新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）和阿斯利康藥廠達成三方協議，將本港早前訂購的750萬劑阿斯利康疫苗，於2022年第二季前分批捐贈予有經濟困難的經濟體。

陳肇始引述世界衞生組織表示，全球分配疫苗情況仍不理想，如低中收入國家只有20％疫苗接種率，惟高中收入國家接種率則達8成，呼籲有供過於求的國家將疫苗捐出，而由於本港疫苗供應理想及疫情穩定，故港府認為無需要將750萬劑阿斯利康疫苗於本年供港。

港府今日（12日）發稿公布，已向COVAX捐贈的750萬劑疫苗將會捐予COVAX預先市場承諾援助的合資格經濟體，即根據2018年和2019年世界銀行本地居民總收入數據，合資格獲得COVAX預先市場承諾援助的80個低收入和中低收入經濟體，以及合資格獲得世界銀行國際開發協會援助的12個經濟體，並會於2022年第二季前分批付運。



港府續指，香港目前已經採購並認可作緊急使用合共1,500萬劑科興和復必泰疫苗，在每人接種兩劑的情況下，足夠供全港市民接種。政府亦預期科興和德國藥廠BioNTech／復星醫藥可按採購協議繼續按需求為香港提供穩定的疫苗供應。有見及此，政府購入的750萬劑阿斯利康疫苗沒有需要付運到港。



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記者：鄧凱文