【害人不淺】單親爸迷戀女主播瘋狂借錢課金　花光36萬慘被拋棄下場超悲慘

▲ 內地一名單親爸爸迷戀女主播，在數個月內花了36萬作「打賞」。

沉迷網戀或有害，內地不少直播主利用社交平台與粉絲互動，靠賺取「打賞」維生。河南一名48歲單親爸爸，迷戀26歲女主播，在數月間瘋狂「課金」30萬人民幣（約36萬港元），導致負債累累。他花光錢後慘被女主播封鎖，情緒大受打擊，於上周一（4日）跳河自殺身亡。

花36萬打賞女主播

河南電視節目《大參考》日前訪問死者獨生女小林（化名），她指父親是位高中老師，去年離婚，今年4月迷上26歲女主播。為了搶佔粉絲榜首位，父親不斷「課金」，及後更借錢繼續打賞，短短數個月便花了36萬港元。

男子沉迷與美女主播互動，向女兒聲稱兩人是戀人關係。女兒曾私下與女主播溝通，質疑對方年輕貌美，怎會想跟48歲的男人交往；主播回覆指喜歡男方夠老實，又指自己不看重錢，表明「非小林的父親不嫁」。兩人雖然「談婚論嫁」，卻從未見面，小林力勸父親認清女方是騙子，他卻繼續投入其中。

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被拋棄後自尋短見

直至10月，小林父親無法再負擔打賞費用，女主播立即將他封鎖，男方慘被拋棄。小林指父親當時仍然相信女方，表示借來的錢只需花2、3年來還。可惜在10月4日，父親卻跳河身亡。小林認為父親意識到自己被騙，一時想不開而自尋短見。

女主播在事件發生後如常在網上直播，引來網民抨擊，有人直斥女主播「騙財」，認為她等同殺人兇手，應該不再讓她做直播。目前女主播的帳戶已停用。有網民認為男方亦有責任，「說到或還是自控能力太差」、「人家談錢，你談心，能談到一起嗎？」、「成年人該對自己負責」。

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責任編輯：王明芳