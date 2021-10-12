【學生流失】教育局：不能輕言全面實施小班教學　倘視作應對人口下降實屬曲解政策原意

▲ 教育局表示，若將小班教學視為處理學童人口下降對策，是曲解小班教學的推行原意、有違初衷。（資料圖片）

移民潮及疫情加劇學童人口下降，有業界代表提倡教育局全面推行小班教學，紓緩學校「縮班」危機。教育局表示，若將小班教學視為處理學童人口下降對策，批評是曲解小班教學的推行原意、有違初衷，亦非專業考量，強調推展步伐須考慮公共資源壓力，預計未來數年仍有學校網未符條件推行，局方亦無計劃下調小班教學標準班額。

教育局副秘書長杜潔麗今日（12日）以「專業有序規劃 落實小班教學」為題，在教育局網誌「局中人語」撰文，指教育局自2009/10學年起有序推展小班教學，至今全港約8成公營小學已實施，教育局在2021/22及2022/23學年，亦已分別安排11所學校加入小班教學行列。

不過，隨着小學適齡學童人口近年開始逐步下降，業界有意見認為教育局應全面推行小班教學，並進一步調低小班學校的每班派位標準班額，以解決學校縮班問題。

杜潔麗表示，局方作小班教學的長遠規劃時不能草率，或因學童人口下降便輕言全面實施，解釋小班教學是優化學與教的教學策略，若將小班教學與減少每班人數掛鉤，又或視為處理學童人口下降的一項對策，「實在曲解了小班教學推行的原意、有違初衷，而這想法亦非專業的考量。」

她續指，推行小班教學涉及下調每班派位人數，由30人減至25人，全面推行的其中一個重要考慮，是要確保有關學校網內有足夠學位應付需求，因各學校網學位供求情況不同，年與年之間亦有一定波動，如在仍有殷切需求的個別學校網推行小班教學，或需開辦額外班級；而根據最新的課室供應推算，局方預計在未來數年尚有學校網，因沒有足夠空置課室加開所需的額外班級，而未能符合條件推行小班教學。

她亦指，將推行小班教學作為避免學校縮班的策略「實有違善用公共資源的基本原則」，若全面實施，即使假設有足夠空置課室加開所需的額外班級，每年所需開支必會大幅增加，鑑於資源有限，必須小心評估推展小班教學涉及的額外經常性開支，確保政府資源用得其所。

教育局會繼續檢視個別學校網的學位供求情況、網內有否足夠空置課室加開因全網實施小班教學而需要的額外班級，以及當中涉及的額外資源，並會繼續與仍未推行小班教學的公營小學及其辦學團體保持聯絡，鼓勵學校作好準備，以期在條件許可下盡快落實小班教學。

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責任編輯：馮琪雅