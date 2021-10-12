【加快建屋】房委會指會竭力興建更多公營房屋　縮短輪候公屋時間

▲ 房委會發言人指會竭力興建更多公營房屋，縮短輪候公屋的時間。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前在訪問時提到香港土地用途及未來建屋問題，指若房委會在政府交付土地後建屋速度太慢，應代政府繳付輪候公屋家庭現金津貼，以實現更好的問責精神。她今早（12日）澄清，指有關說法並非一個政策措施，只是一個「得意的想法」，背後的想法是希望有更大的動力，可以推動公營房屋的興建。詳情即看：【下一頁】

香港房屋委員會今日表示，為解決土地和房屋供應不足的情況，政府努力覓地建屋；另一直致力配合，提升公營房屋規劃、設計和建造方面的效率，爭取盡快建成更多單位。



發言人提到，現時，在部分房委會的公營房屋項目，超過90%的組件是採用預製技術，實現6天建成一層20個單位的標準樓層。除了近年預製技術的提升，房委會亦採用「組裝合成」建築法，並已選定位於東涌、藍田和安達臣道共五幢住宅大廈採用相關技術，亦會積極推展更多適合採用「組裝合成」建築法和其他嶄新建築科技的項目。



此外，房委會亦會在合適的項目引入由承建商一併負責設計和建造。在新的「設計及建造」採購模式下，一方面可補充房屋署有限的人力資源用作開展詳細設計工作，讓房屋署可更專注公營房屋發展的策劃、統籌和監督，以應對增加的建屋量。另一方面，亦可借助私營企業的資源和技術，優化整個設計及建造工作的流程；而同期進行設計及建造工程亦會給予承建商在採購物料、施工方法和工作流程方面更大的彈性。



發言人續說，由2017至2022年，公營房屋供應量可達96,500個單位，較之前五年多3萬個單位，反映房委會一直的努力。另指行政長官亦都對房委會的工作表示肯定和支持，強調定必繼續努力克服挑戰，竭力興建更多公營房屋，以期縮短輪候公屋的時間，回應社會的期望。

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責任編輯：郭詩詩