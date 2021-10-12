  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加快建屋】房委會指會竭力興建更多公營房屋　縮短輪候公屋時間

社會 16:58 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

房委會發言人指會竭力興建更多公營房屋，縮短輪候公屋的時間。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前在訪問時提到香港土地用途及未來建屋問題，指若房委會在政府交付土地後建屋速度太慢，應代政府繳付輪候公屋家庭現金津貼，以實現更好的問責精神。她今早（12日）澄清，指有關說法並非一個政策措施，只是一個「得意的想法」，背後的想法是希望有更大的動力，可以推動公營房屋的興建。詳情即看：【下一頁】

香港房屋委員會今日表示，為解決土地和房屋供應不足的情況，政府努力覓地建屋；另一直致力配合，提升公營房屋規劃、設計和建造方面的效率，爭取盡快建成更多單位。
 
發言人提到，現時，在部分房委會的公營房屋項目，超過90%的組件是採用預製技術，實現6天建成一層20個單位的標準樓層。除了近年預製技術的提升，房委會亦採用「組裝合成」建築法，並已選定位於東涌、藍田和安達臣道共五幢住宅大廈採用相關技術，亦會積極推展更多適合採用「組裝合成」建築法和其他嶄新建築科技的項目。
 
此外，房委會亦會在合適的項目引入由承建商一併負責設計和建造。在新的「設計及建造」採購模式下，一方面可補充房屋署有限的人力資源用作開展詳細設計工作，讓房屋署可更專注公營房屋發展的策劃、統籌和監督，以應對增加的建屋量。另一方面，亦可借助私營企業的資源和技術，優化整個設計及建造工作的流程；而同期進行設計及建造工程亦會給予承建商在採購物料、施工方法和工作流程方面更大的彈性。

發言人續說，由2017至2022年，公營房屋供應量可達96,500個單位，較之前五年多3萬個單位，反映房委會一直的努力。另指行政長官亦都對房委會的工作表示肯定和支持，強調定必繼續努力克服挑戰，竭力興建更多公營房屋，以期縮短輪候公屋的時間，回應社會的期望。

《健康台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【施政報告2021】林鄭月娥指房委會如建屋過慢　應代支輪候公屋現金津貼
16:59 2021/10/10
【施政報告2021】林鄭月娥指房委會如建屋過慢　應代支輪候公屋現金津貼
【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
15:58 2021/06/17
【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
【現金津貼】林鄭月娥：提出房委會代繳輪候公屋津貼非政策措施　
今日 10:08
【現金津貼】林鄭月娥：提出房委會代繳輪候公屋津貼非政策措施　

你可能感興趣

【施政報告2021】林鄭月娥指房委會如建屋過慢　應代支輪候公屋現金津貼
16:59 2021/10/10
【施政報告2021】林鄭月娥指房委會如建屋過慢　應代支輪候公屋現金津貼
【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
15:58 2021/06/17
【現金津貼】當局稱津貼非租金資助　只為紓緩輪候公屋者生活壓力
【現金津貼】林鄭月娥：提出房委會代繳輪候公屋津貼非政策措施　
今日 10:08
【現金津貼】林鄭月娥：提出房委會代繳輪候公屋津貼非政策措施　
設計 肺炎 公屋 編輯 房委會 房屋署 經濟 工程 人力資源 採購

最高瀏覽

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
今日 17:21
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
16:14 2021/10/11
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？