【校長訪問】戲迷校長因一齣電影立志春風化雨　鄭家明校長：教育不是一本通書看到老

▲ 亞斯理衞理小學校長的鄭家明認為，自己是學生的成長陪伴員。

能夠找到自己熱愛的事物絕對幸運，去年剛上任亞斯理衞理小學校長的鄭家明，原來自學生時期起，就是個戲迷。

我很喜歡看電影，電影對我來說很重要，因為我入行也是因為一套電影。

簡單一句剖白，馬上讓人對這位年輕校長感到好奇。

那套讓鄭校長定下終生職業的電影名《生命因你動聽》（Mr Holland's Opus），一套26年前的美國電影。「男主角是一位音樂人，因為要維持生計而選擇到學校做音樂老師。一開始他做老師只是為了賺錢養家，甚至是為了可以更有空閒繼續自己的音樂創作。後來他遇到各種各樣的學生，令他感受到為人師表的滿足感，更令本來只打算做一、兩年老師的他留了下來，做了二十多年。」

▲ 去年新上任的鄭校長，在學生復課天迎接學生。

電影中的主角，窮一生都希望寫出令他名成利就的交響樂，本來以為自己大半世過去沒留下甚麼偉大作品，但就在退休離職之日，過去的學生紛紛回來為他演奏，對他說：「我們都因為你而成了更好的人，我們就是你的作品。」簡單一句話體現了教育的價值，也彰顯了生命的意義，更令當年只是個中學生的鄭校長，對教育行業趨之若鶩。

曾經夢想從事廣告業

而且這套電影讓我明白，教育並不能一本通書看到老，教育是可以、也應該有很多變化的。

本身是個喜愛創新的人，曾經的理想是從事廣告、傳媒行業，為的就是可以實踐自己的想法。「因為小時候很喜歡看廣告和電影。」校長笑着續道：「真的是因為那套電影，直接讓我決定做老師。很記得那時讀中七，從電影中發現，正因為每個學生都不同，所以做教育每天遇到的人和事都會不一樣，都是新鮮有趣的。」

▲ 鄭校長（後排黑衫者）在2004年帶領同學們到新加坡參與World Robot Olympiad。

二十多年前抱着熱情入行的他，剛好遇上IT熱，作為負責校內IT科目和活動的老師，從成立學會，到帶學生外出參加比賽奪獎，鄭校長一一參與其中。「2002年第一次帶學生到北京參加一個國際機械人比賽，我們的作品是一個『書包過重提示器』，其實算是一個比較簡單的操作，所以大家事前都沒有抱很大的期望，結果最後得到冠軍。」校長感歎道：

很記得當時學生在台上領獎，舉起獎盃開心的樣子。提醒了我日後要記著對學生有信心、有想像，相信學生能夠做到。

後來校長帶領學生參加各種大大小小的國際比賽，笑言當中一些比賽內容已經不太記得清楚，但和學生相處時的片段和快樂，現在說起來仍然如沐春風。「剛剛過去的暑假和舊生見面聚舊，他們上來我家吃飯，大家聊起當年一起去青海比賽的事，才發現原來比賽的畫面已經很模糊，但說起一起遊覽的點滴，如當時看見青海湖的感受、帶學生一起上海拔很高的地方等，大家都歷歷在目。」

▲ 鄭校長年輕活潑，和師生甚至家長亦很快打成一片。

做學生的成長陪伴員

就像每個人回憶從前，最先浮現的都是開心的畫面。鄭校長說着說着，拿起手機展示一份舊報道：「這是我二十多年前做的一個訪問，當時才剛入行兩年，當時的我瘦很多！」校長說完即哈哈哈笑了出來，再慢慢接著道：

我最近翻看，看見裏面一點讓我感觸。應該是當年的記者問我：「如何形容自己的工作？」我便答他：「我是學生的成長陪伴員」。

這個陪伴卻不只是學生在校的短短6年，校長笑言自己喜愛電影，也喜歡攝影。而就在疫情前不久，一位舊生結婚，他便充當攝影師，為新人拍了一輯照片。「上個星期我遇見有些亞小的舊生回來探望老師，也和同事們聊起，說教育真的是有保養期，但這個保養期可以是一輩子。」

談到舊生，校長分享去年與畢業生的一段對話：「他們告訴我，說學校的老師有時會話自己，但明白老師的本意是為自己好。聽到學生口中說出『明白老師苦心』，真的很欣慰。因為說實在，我覺得校長在學校來說，不一定是最重要那一位。反而一班老師，才是核心。」

▲ 學校新設置的「亞小籃球機」，鼓勵同學多運動，也讓校園活動更添趣味。

萌爆亞小英雄聯盟

新校長空降來到學校，卻正好遇上疫情被迫半日上課。如此險阻重重的一個學年過去，新的學期剛展開，各種措施和活動卻仍然只能「按兵不動」。鄭校長笑言：「過去這一年，我們深刻體會到計劃如何趕不上變化！」

新官上任一般都會大興土木，鄭校長自有一套管理方針：「我覺得不應該是由上而下的，而是不同的持份者都能包含其中，尤其是老師，他們要有充分的參與，能夠有足夠的理解和準備。」通過問卷調查，整個亞小團隊定下未來的教育重點，當中更有不少充滿趣味的主題活動，如「亞小英雄聯盟」、籃球機等，更重新設計裝修學校的圖書館。

▲ 學校今年的全年主題活動為「亞小英熊聯盟」，兩隻熊寶寶不久前剛運到學校。

「『亞小英雄聯盟』顧名思義，是一群英雄，不過這班英雄不是大家想像中雄赳赳的形象，而是7個可愛的熊寶寶。」校長笑着解釋：「我們設計了一個故事背景，這7位『英雄』從童話世界來到亞小，本來他們都各自擁有特定的超能力，但因為在來學校的路上，遇上宇宙風暴，令他們失去了原來的能力。」通過每個月不同的挑戰活動，扣連不同的科組，讓全校學生一起重新學習這7點「超能力」。

老師親自設計角色

「活動有各種形式，有個人挑戰，也會有以班為單位的比賽，最後更需要學生和家長一起參與的限時任務！」學校老師甚至為了這項活動設計了專屬的手機應用程式，讓家長可以和小朋友一起通過「儲寶石」來為熊寶寶英雄重獲能力。「真的很感謝老師，他們很厲害也很有心，還造了實物出來！上兩個星期才剛剛運到學校，真的很可愛。」校長補充：「說到這些超能力，就是7種不同的性格特徵，配合學校推行的正向教育，通過這些有趣的主題活動，讓學生從遊戲中、實踐中學習。我們希望小朋友在過程中能夠享受，同時重新感受到學習的樂趣，找到學習的動機。」

記者：王嵐