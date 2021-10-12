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【西環命案】死者的士司機屬家庭經濟支柱　18歲大女剛入讀中文大學

社會 17:21 2021/10/12

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死者的士司機屬家庭經濟支柱，大女剛入讀中文大學。（黃傑偉攝）

西環有的士司機凌晨5時遇襲，事後證實死亡。死者48歲姓韋，家住天水圍天頌苑，一家五口，包括夫婦兩人，18歲大女、13歲次女及9歲幼子，大女剛入讀中文大學，死者為家庭經濟支柱，為人顧家，駕駛的士10多年。

死者家屬下午到案發地點東邊街進行路祭，在場人士神情哀傷，部分人更激動痛哭。

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警方今午（12日）交代案情，指現已正通緝一名白色肌膚男子，不排除有混血血統，年齡為30至35歲，1.8米高，黑頭髮。警方同時於一幢大廈天台發現一個背包，內藏染血口罩及刀鋒達16厘米、連手柄為25厘米的菜刀，相信與案件有關。詳情即看【下一頁】

今日凌晨5時，西環有的士司機懷疑因為與乘客發生爭執，遭乘客硬物襲擊，導致大量出血，送院搶救復證實死亡，而涉案兇徒逃去。警方將案件循謀殺方向調查，詳細資料仍調查中。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

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