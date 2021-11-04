【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

▲ 今集《靚太廚房》請來符曉薇教大家整簡易的香辣麻婆豆腐。

今集《靚太廚房》請來靚媽符曉薇Leanne教我們做一款拿手簡易小菜：麻婆豆腐，每次煮麻婆豆腐，修身中的陳柏宇(Jason)都會失守，甚至可送2碗飯。Leanne一邊教煮，還會分享和Jason的夫妻相處趣事及保持甜蜜秘訣。

▲ 符曉薇Leanne（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

Leanne廚藝因老公而進步

Leanne指平時主要由她下廚，但家人和工人姐姐的口味不同，要滿足各人的口味，常常都要動腦筋及煮不同的食物。面對嘴刁的Jason，Leanne的廚藝也迅速提升。

佢（Jason）淨係食我煮嘅嘢！

每次Jason都會認真品嚐Leanne炮製的菜式，亦會給予讚賞和意見，成為Leanne下廚的動力及滿足感。

愛情保鮮秘訣

▲ Leanne分享夫妻之間保持甜蜜關係的秘訣。（湛斯雅攝）

除了煮老公心愛的菜式，哄對方開心，她亦分享夫妻之間保持甜蜜關係的秘訣。Leanne表示Jason比較懂得及主動製造浪漫和表達愛，例如Jason每晚睡前都會跟她說「I Love You」。

早前Leanne不幸流產時，Leanne一度經歷低潮，Jason一直陪伴她走出傷痛，令原本對生育卻步的她，漸漸以順其自然的心，等待新生命再次臨到他們的家。

說到令Leanne最感動，是早前Leanne開Live與網友互動，期間分享Jason如何令她生氣。Live後Leanne在IG Story失言放負，發千字文大罵老公，令外界揣測他們二人關係亮紅燈。

雖然Leanne及Jason已出Post力證關係甜蜜，亦解釋這個千字文IG Story是一個美麗的誤會。但事件發酵愈來愈大，甚至影響不少廣告的合作，Leanne後悔不已，Jason這時卻最重視Leanne的感受，表示廣告合作減少了都不緊要，最緊要Leanne的心情好起來。

Leanne感受到Jason的接納和愛，十分感動，令她也提醒自己日後要慎言。

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麻婆豆腐材料

日式麻婆豆腐醬 140g

免治豬肉 200g

豆腐 1盒（350ml）

油 1湯匙

辣椒粒 適量

花椒油 2茶匙

辣椒油 1茶匙

豆瓣醬 1湯匙

芫荽 適量

蔥粒 適量

蒜粒 適量

黑醋 適量

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做法

1. 豆腐切塊備用。

2. 加油、蒜粒燒熱鑊。

3. 豬肉炒至半熟。

4. 加入辣椒粒、花椒油、辣椒油、豆瓣醬、黑醋、日式麻婆豆腐醬，炒至均勻。

5. 加入豆腐、芫荽、蔥粒，輕力兜勻即成。

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記者：王芷瑩