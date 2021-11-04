【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐 陳柏宇大讚好味：要送2碗飯
今集《靚太廚房》請來靚媽符曉薇Leanne教我們做一款拿手簡易小菜：麻婆豆腐，每次煮麻婆豆腐，修身中的陳柏宇(Jason)都會失守，甚至可送2碗飯。Leanne一邊教煮，還會分享和Jason的夫妻相處趣事及保持甜蜜秘訣。
Leanne廚藝因老公而進步
Leanne指平時主要由她下廚，但家人和工人姐姐的口味不同，要滿足各人的口味，常常都要動腦筋及煮不同的食物。面對嘴刁的Jason，Leanne的廚藝也迅速提升。
佢（Jason）淨係食我煮嘅嘢！
每次Jason都會認真品嚐Leanne炮製的菜式，亦會給予讚賞和意見，成為Leanne下廚的動力及滿足感。
愛情保鮮秘訣
除了煮老公心愛的菜式，哄對方開心，她亦分享夫妻之間保持甜蜜關係的秘訣。Leanne表示Jason比較懂得及主動製造浪漫和表達愛，例如Jason每晚睡前都會跟她說「I Love You」。
早前Leanne不幸流產時，Leanne一度經歷低潮，Jason一直陪伴她走出傷痛，令原本對生育卻步的她，漸漸以順其自然的心，等待新生命再次臨到他們的家。
說到令Leanne最感動，是早前Leanne開Live與網友互動，期間分享Jason如何令她生氣。Live後Leanne在IG Story失言放負，發千字文大罵老公，令外界揣測他們二人關係亮紅燈。
雖然Leanne及Jason已出Post力證關係甜蜜，亦解釋這個千字文IG Story是一個美麗的誤會。但事件發酵愈來愈大，甚至影響不少廣告的合作，Leanne後悔不已，Jason這時卻最重視Leanne的感受，表示廣告合作減少了都不緊要，最緊要Leanne的心情好起來。
Leanne感受到Jason的接納和愛，十分感動，令她也提醒自己日後要慎言。
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麻婆豆腐材料
日式麻婆豆腐醬 140g
免治豬肉 200g
豆腐 1盒（350ml）
油 1湯匙
辣椒粒 適量
花椒油 2茶匙
辣椒油 1茶匙
豆瓣醬 1湯匙
芫荽 適量
蔥粒 適量
蒜粒 適量
黑醋 適量
點擊大圖了解詳情：
做法
1. 豆腐切塊備用。
2. 加油、蒜粒燒熱鑊。
3. 豬肉炒至半熟。
4. 加入辣椒粒、花椒油、辣椒油、豆瓣醬、黑醋、日式麻婆豆腐醬，炒至均勻。
5. 加入豆腐、芫荽、蔥粒，輕力兜勻即成。
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記者：王芷瑩