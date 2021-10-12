【酒店大餐】半島酒店海景餐廳化身華貴大宅　《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗回到1920年代

▲ 半島酒店海景餐廳化身華貴大宅。（圖片由酒店提供）

浪漫愛情電影《大亨小傳》 呈現1920黃金年代的紐約，電影中的流氓出身的神秘富豪Jay Gatsby每天在華貴大宅大排筵席，希望吸引到愛人黛西的注意，發展成可歌可泣的故事。半島酒店將Flex餐廳化身為Jay Gatsby的華貴大宅，舉行一系列奢華盛大的派對。

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《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗

Felix 餐廳大廚高浩康 (Juan Gomez) 將與得獎互動劇團 Secret Theatre 聯手呈獻《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗，讓客人在1920年代紐約的地下酒吧場景中細味黃金年代的華麗優雅，以及美饌佳釀的動人滋味。

Secret Theatre 過去的劇目曾在香港公演並大獲好評，堪稱一票難求。其藝術總監 Richard Crawford 在國際間享負盛名，今次再度來港將帶來以法蘭西斯．費茲傑羅 (F. Scott Fitzgerald) 筆下名著《大亨小傳》改編的創作，進行世界首演。

客人在每場互動餐飲體驗中，將會成為 Jay Gatsby 的座上客，一睹上流社會醉生夢死的絢爛風光。

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四道菜菜單呈現著作經典美食

高浩康以咆哮的二十年代之紐約為靈感，推出四道菜菜單：著作中的 Gatsby 炸雞和惡魔蛋在 Felix 團隊巧手下換上摩登新裝，而重新詮釋的龍蝦黑松露捲和反轉菠蘿蛋糕與繁榮多姿的二十年代遙遙呼應，為 Jay Gatsby 星光燿燿的晚餐派對添上異彩。

《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗將於2021年10月21日至11月27日，逢星期四至星期六，晚上7時隆重登場。每張門票收費為 2,000港元，而每張貴賓門票收費則為2,500港元；門票已包括四道菜菜單、一杯歡迎飲品，以及《大亨小傳》互動劇場演出。

預訂貴賓門票之客人每兩位可尊享一瓶香檳，而每人更可在 Jay Gatsby 手中獲贈獨一無二的非同質化代幣 (NFT) 留為紀念，率先體驗將劇場藝術與嶄新科技結合的驚喜激盪。

Jay Gatsby 誠邀出席派對的客人以1920風尚的精緻盛裝赴會，而他更將於每晚挑選出一位著裝最為亮眼的客人，贏取香港半島酒店之宅度假禮遇。

預訂連結：https://gifts.peninsula.com/hongkong/events/all

查詢：2696 6778

【浮華魅力】住宿禮遇 豪華客房由6,800港元起；或高級海景套房由 9,900港元起（每房每晚）

於 Felix 餐廳享受《大亨小傳》互動劇場餐飲體驗當日，客人可以【浮華魅力】住宿禮遇入住香港半島酒店，於酒店直升機停機坪欣賞醉人的黃昏美景、在客房裡享受 DIY 雞尾酒調酒體驗，享受二十年代浮華奢靡生活方式。預訂套房之客人更可享酒店勞斯萊斯來回接送服務、香檳以及更多禮遇，締造最難忘夢幻的醉人夜晚。

預訂期限：由即日起至2021年11月10日

入住期限：2021年10月22日至 2021年11月27日

預訂連結：peninsula.com

以上價錢另收加一服務費

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責任編輯：王芷瑩