【校長專訪】富泰幼稚園重閱讀打好語言認知基礎　葉美玲校長：提升品格是核心教育

這兩年疫情所帶來的網課、停課，甚至社交距離，無論老師抑或家長都愈益發現，環境、氣氛對於孩子的成長和發展，影響深遠。明亮開闊的空間、植物和原木建構的環境，再加上各種益智遊戲設施，不只是小朋友夢寐以求的學校，更是連大人都驚歎的Wonderland！

今年邁入20周年的真理浸信會富泰幼稚園，展開新里程碑的同時，學校亦同樣改頭換面，短短一個暑假，就讓這所幼稚園搖身一變成為一個兒童樂園。甫踏進校門，即看見正中心一個偌大的圓形活動空間，透明天花讓陽光可以直接照射進來，看起來明亮又自然。

問起校園的裝修主題，葉美玲校長娓娓道來：「我們以『神的創造』定為大主題，連結起多元創意活動。

▲ 葉校長認為，閱讀是一切學習的基礎，透過閱讀能夠刺激幼兒的語言、認知、情緒、品格等發展。（湯致遠攝）

整間學校以木色去創設，當小朋友來到學校，就會感覺置身於一個大自然的環境，既舒服又寬敞。因為環境也是小朋友的老師，他們透過觀察、探索周遭的環境去學習、豐富自己。

校長尤其欣賞老師們的小巧思，在校園各處點綴花草、動物玩偶等。「這些東西都會激發小朋友的想像，他們會一起找出有甚麼動物，或有多少種，也會去摸摸不同的花草。這些學習是很自然地發生的，而我們做老師，就是不斷去創設這些驚喜給他們。」

校園內建空中花園

學校中央的有蓋花園不只以透明天花作自然採光，外圍一環更故意留下一圈沒有遮擋，每當下雨時，淅淅瀝瀝的雨點就近在眼前。校長介紹道：

這個半戶外花園既有自然採光，亦讓他們可以近距離看到、感受到雨天的變化，如陰天、雨聲等。而圍繞花園的走廊上，同樣以玻璃窗框裝飾，小朋友便可以從走廊上看見花園中的情景，像是下雨，或是其他小朋友在裏面的活動。

設計上除了美觀，學校也花了很多心思如何讓孩子有更多的互動機會。「圍繞着花園的課室走廊上，設置了各種的小遊戲，如LEGO牆、黑板、探索牆等，也會張貼學生們的作品，讓他們的創作和成果有展示的機會，這對孩子來說很重要。」不只美藝課上的創作，校長更會將同學在LEGO牆上完成的作品拍下照片，好好記錄，讓小朋友和家長可以看見。尊重小朋友的心意，見微知著。

▲ 老師會訓練學生的自理能力，如在小地毯上玩，並自行收拾。

各種玩意分布在校園內，不知道最受歡迎的是哪一項？

我們訪問過小朋友，LEGO牆是第一位，第二位就是花園中的沙池。因為疫情，家長們都少了帶孩子到戶外嬉戲，而且往日在公園可隨意玩的沙池，因為防疫關係有些亦關閉或減少開放。現在學校有個小沙池，小朋友就可以安全又衞生地放心玩。

事實上，花園中不只有水、有沙可以玩，老師們更費心設計各種細節，為求讓學生有如置身戶外花園。例如有以木頭造的小道具、亦擺放了幾張長木凳、木枱，甚至有一道小木橋，氛圍十足，難怪連大人都會流連忘返，驚歎連連。

圖書角遍布四周

跟着校長參觀時，發現學校除原木的設計風格最突出外，遍布四處的可愛圖書角亦令人眼前一亮。「除了大堂一角最大的圖書角，我們將花園外面的玻璃窗框加一點小改動，成為一個適合小朋友坐著看書或自由玩樂的窗台。」如此溫馨可愛的設計，讓人迅即明白為何連家長也想留下來了。

「因為我們認為閱讀是一切學習的基礎，透過閱讀能夠刺激幼兒的語言、認知、情緒、品格等發展。所以學校每年都會舉辦親子閱讀計劃、趣味閱讀日、故事姨姨到校講故事，締造閱讀的氣氛，培養小朋友喜愛閱讀的習慣。」

▲ 學校特意設計溫馨舒適的圖書小角落，讓學生盡情享受閱讀的樂趣。

美麗的裝潢下，看見小朋友們興奮和專注的模樣，就明白學校並不只在乎外觀，更是為孩子的全面發展。活動室中見學生自動自覺拿取一張小地毯，便坐在上面玩積木或其他玩具；然後另外有學生玩完後亦自己收好玩具、捲好地毯，再興奮地去另一個角落探索。這不正是家長們最渴望見到的景象嗎？校長指：「我們會在各種教育理念中，選取我們認為適合孩子發展，對他們成長有幫助的元素去教導小朋友。就如原木的教材、大自然的環境、自理能力等，都對幼兒成長有莫大助益。」

開學個多月，學生們初見到學校時的反應，校長說起來仍然欣慰又滿足。

他們一回來都很興奮，看得到他們每天都很期待上學。其實不只學生，連家長都很感興趣呢！我們開家長會的時候，家長一進來都跟我們說：「學校靚到好似一個樂園！」讓他們都想可以置身當中和孩子一起玩。

一番用心得到孩子和家長的認同，校長和一眾老師自然感到滿足，尤其當他們看見小朋友都充滿好奇地探索學校。

繽紛感統小天地

小朋友的感覺統合在其成長發展中極為重要，關乎他們如何運用自己的肢體和力量。良好的感統能力不只有助孩子在進行遊戲或體育活動時更靈活，也能減少受傷的機會。有研究顯示，對於穩定小朋友的情緒、加強組織能力也有幫助。

富泰幼稚園在裝修前已注重訓練小朋友的感覺統合，加強老師的培訓，曾安排老師到台灣進行專業培訓，並鼓勵老師持續發展。「我們希望透過適切的感統訓練、器材配合，令幼兒獲得更理想的照顧。」

這次大變身，學校更闢建一個寬敞的體能室，令原有的感統訓練更全面、更豐富。「現在有小繩網、攀石牆、訓練前庭覺和平衡感的懸吊架，也有各種訓練專用的軟墊滑梯，色彩繽紛，小朋友都很喜歡。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

品格教育為核心

問及葉校長關於學校的特色，她如此強調：

無論環境如何改變，我們最核心的仍然會是品格教育，這亦是幼兒教育的基本。例如自理能力，亦是品格教育其中一項。

剛開學的幾個月裏，小朋友重回校園難免需要時間適應，尤其是新生，而良好的自理能力正是讓他們過渡的方法。「因為幼兒班、低班、高班的學生能力和程度各有不同，我們亦針對性地設計了一個時間表給家長，讓家長按着時間表去鼓勵孩子自行執拾書包，養成習慣。」

要讓孩子在家中能夠養成自理的好習慣，學校自然要先有所感染。「老師們會在學校營造一個井然有序的氣氛，讓小朋友體會到自理的必要性。當他們每天在學校自行收拾玩具，回到家中亦更容易貫徹這個習慣。」

記者：王嵐