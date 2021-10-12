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【公務員】政府或外聘公務員高層職位　高級公務員協會：應視乎崗位獨特性

政治 18:08 2021/10/12

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林鄭表示將在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制。（資料圖片）

特首林鄭月娥在最新一份施政報告表示，已要求公務員事務局局長按着「能者居之」的原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制。高級公務員協會主席李方沖認為，林鄭方向正確，又指在政治及經濟環境不斷改變下，高層官員應要有更大的應變能力及擔當。

高級公務員協會主席李方沖今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，在完善行政主導的原則下，高層官員更需「能者居之」，在處理政策相關工作時突破思維，為公務員團隊做到帶頭作用。

然而，李方沖強調，職位是否應該內部選拔及公開招聘，應視乎該崗位的獨特性及必需性，政府需要釐清有關職位是否不能讓本身是公務員的人提升。若專員、專職等特別開設職位，政府本身無這些專長的公務員，公開招聘人才則並無不可。

他以體育專員為例，擔當這些高層及專業職位的人選需要具備專業知識，公開招聘人才可能是一個好方法；又如部門首長，他認為外面聘請的人不會比政府公務員更為熟悉及有號召力。

被問及聘請外來人擔當高層職位，是否會影響公務員升遷的空間？李方沖認為，需視乎政府安排外聘職位的「範圍」，若只有少數職位基於其獨特性及必要性需要對外招聘，公務員升遷空間未必有很大的影響。若大部份職位均外聘，政府應與公務員團體商量。

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記者：陳葆琳

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