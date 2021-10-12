【強制檢測】4個地方納入強檢　何文田帝庭園7座上榜

▲ 4個地方納入強檢，何文田帝庭園7座上榜。（陳靜儀攝）

因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

非本地確診個案

任何在9月12日至10月12日期間曾身處香港九龍何文田帝庭園7座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於10月14日或之前接受檢測。受檢人士若在10月10日至10月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在9月12日至9月24日期間曾身處香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座31樓3101室 Parkside Chambers 超過一小時的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於10月14日或之前接受檢測。受檢人士若在10月10日至10月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

小學

在9月29日至10月12日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、 兼職和替假老師），須於10月14日或之前接受檢測。受檢人士若在10月10日至10月12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

香港新界屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校一年級

香港新界將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校所有級別

《健康台》最新熱門影片：



一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠