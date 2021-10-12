【圓規風球】 8號風球紅隧現放工人龍　多名打工仔指天文台做法較「獅子山」好

▲ 紅磡隧道轉車站，市民8號颱風下提早下班趕回家。（陳靜儀攝）

強烈熱帶風暴圓規逐步逼近，天文台於今（12日）下午5時20分改發8號東北烈風或暴風信號，天文台指，按照現時預測路徑，圓規會在明日凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過，8號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港 8號風球至少明早日出前維持。【不斷更新】

即看各打工仔對天文台看法：

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約下午4時30分，TOPick記者於紅磡隧道視察打工仔提早下班人潮，現場所見，踏入下午5時後，開始出現放工人潮，秩序大致良好。多名市民異口同聲表示，，今次天文台提早預報，訊息準確，令放工人潮有序疏散，期望「每次打風都可以好似今次安排得好」。

從事地盤工作的黃先生表示，本身應5時30分下班，老闆有見天文台公布會於5時20分前掛8號風波，因而讓員工提早30分鐘下班，自己由大圍乘坐火車到紅隧轉乘巴士到西灣河，「本來以為會多人趕返屋企，但可能人人早走時間都唔同，反而好暢通無阻」，又指若巴士「唔塞車」，相信30分鐘內可抵達西灣河。

對於「獅子山」風球襲港期間有戶外工人發生意外造成人命傷亡，他指，自己作為戶外工人，認為天文台發布訊息應多右考慮戶外工作者的安全，「起碼提早及準確少少講天氣情況，等戶外工作者有心理準備，可以與上司溝通當日的工作內容」。

從事廣告業的黃小姐表示，公司提早於4時讓員工下班，自己由太古離開，花40分鐘抵達紅隧，「算係好暢通」，會轉乘巴士到達何文田。她指，上次「獅子山」風球，公司讓員工在家工作，所以對自己影響不大，惟聽到有朋友有怨言，期望天文台每次打風前「都可以好似今次咁肯定啲，講明4至6時左右會考慮掛8號，打工仔就有心理準備」。

從事金融業的許小姐表示，公司提早於5時讓員工下班，自己剛從尖東步行至紅隧，打算乘坐巴士到炮台山。她指，上次「獅子山」風球襲港時，「明明星期五已經天氣好差，應該掛8號風球，但又無掛，搞到有工人意外過世」。而今日天文台訊息傳遞較上次好，估計天文台「上次做得唔好，今次做好啲」。

從事會計工作的周小姐表示，自己由炮台山乘搭巴士到紅磡，「15分鐘就到，好快」，她指，慶幸今日可以提早約一小時下班，「上次獅子山風球星期六先掛波，星期五晚橫風橫雨咁放工」。

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記者：洪芷晴