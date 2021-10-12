【學生流失】未來數年學童跌幅料超估算　教育局與辦團商停辦個別學校並率先殺官校樹榜樣

▲ 教育局預計未來中小學學生人口持續下跌情況屬「結構性」，跌幅更可能比原先估計大。（資料圖片）

受移民潮及出生率下跌影響，中小學界面對「縮班殺校」危機，教育局向立法會提交文件指出，預計未來學齡人口持續下跌的情況，屬「結構性」而非「過渡性」，跌幅更可能比原先估計大，教育局透露，已開始與部分辦學團體商討，以有序方式逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，或申請跨區重置有關學校，局方亦會「為其他辦學團體樹立榜樣」，再考慮停辦長期收生不足的官校或重置校舍。

教育局昨日（11日）向立法會教育事務委員會提交文件，按去年9月政府統計處數據推算，公布未來8年、即2022至2029年適齡升中、升小學童人口預測，適齡升小人口將由2022年的58,500人，降至2029年的50,000人，跌幅為15%；適齡升中人口則將由2022年的63,100人，2023年微升至71,600人，其後持續下跌至2029年的60,100人。

局方形容，未來學生人口變化與過往十多年情況截然不同，預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性，而是結構性，並預期2026年小一人口及2032年中一人口，有可能再大幅下跌，亦未能確定疫情過後出生率是否或何時回升；而本港生育數字已由2016年的60,856人，一直下滑至2019年的52,856，同時受新冠肺炎疫情影響，2020年跌至20年新低的43,031嬰兒。

局方指，隨著未來學齡人口持續下跌，中、小學班級數目無可避免地要相應調整，而以往採用過渡性紓緩措施，亦未必適用於應對學位過剩情況，強調規劃須以學生的利益為依歸，包括維持合宜整體學生人數，以提供合適的教學環境和群體學習的機會，確保教育質素。

教育局表示，會採取多管齊應對長遠學生人口結構性下跌，期望透過與業界保持緊密溝通，鼓勵及早作出規劃，透露已開始與部分辦學團體商討，以有序方式逐步停辦在個別長期有大量剩餘學位地區的學校，或申請將有關學校跨區重置到新的發展區，以應付需求；而局方未來的校舍分配工作，會以重置或擴建校舍為主。

教育局作為官立學校的辦學團體，亦將以身作則，審慎考慮停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校，重置到學位需求較殷切的地區或預計未來有較大學位需求的新發展區，以紓緩個別地區學位長期供過於求的情況，提及早前已安排香島道官立小學由2021/22學年起有序逐步停辦，以及將於2026/27學年重置筲箕灣東官立中學，至西貢區安達臣道石礦場新校舍。

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責任編輯：馮琪雅