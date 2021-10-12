【OM7G】七仙羽預告邀張敬軒+少爺占拍《七福星》　P1X3L感謝七師傅：給了我們希望

▲ OM7G接受TOPick訪問。（梁樂欣 攝）

由七仙羽（七師傅）及P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的期間限定組合OM7G獲邀出席活動，率先試食譚仔雲南米線的新品——滷汁牛肚蜂巢豆腐香辣鮮番茄湯米線、凍陳皮檸蜜愛玉冰及雪碧多多。

七師傅和P1X3L分別接受TOPick訪問，分享飲食習慣及工作近況。

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7:七仙羽 P：吳啟洋 G：歐鎮灝 M：葉振弘

記：限定組合介紹新產品有何感覺？

P：其實整件事是很新穎、很新鮮。

M：合作方式竟然是我們加七師傅，竟然有人喜歡我們整個組合，客戶非常有眼光，選擇了七師傅及我們。

7：我很喜歡蕃茄湯底，我很著重健康，平時不夠睡眠加上工作忙碌，蕃茄有很多維他命C。比較醒胃，還很喜歡蜂巢豆腐，很特別。

P：食物配合上，它的湯底加上辣度很水乳交融，蕃茄加麻辣這湯底很特別。

M：我很喜歡蜂巢豆腐，向來也有吃它的湯底及豆腐，而蜂巢豆腐則會吸收更多汁。牛肚是比較吸收得多汁，今次有蕃茄湯底，令它可依附在內，每一啖也爆汁。

▲ （梁樂欣 攝）

記：平日愛吃甚麼？

G：我最勁是中辣，通常吃腩肉芽菜走韭。

M：平時我比較喜歡清湯加土匪雞翼，今次則可吃三小辣。

P：我吃十小也會出汗的。多數吃炸醬麻辣十小。

7：有時吃七小辣，不過有時因為有工作在身便減少吃辣。喜歡蕃茄、蔬菜、豆腐。比較喜歡吃菜，我長期念經修行，念經前很少吃太多肉。

▲ （梁樂欣 攝）

記：七師傅為P1X3L賜名OMG（Oh My God）後大受歡迎，你們有何感受？

P：七師傅在節目內賜予了我們OMG這名字，節目出街後多了人認識我們，也多了廣告。大家會以OMG這Gimmick去拍廣告，師傅給予了我們希望。從我們初出道沒太多人認識，到被批評，再到認識她，所有事情都扭轉了。

M：大家對我們刮目相看，重新認識我們，知道我們是想努力及做得更好的人，多謝師傅給予了我們機會。

7：拍攝《七救星》時，就是想幫助別人。作為修行人，拍攝開心的節目都是想給了大家開心，另外亦想藉着節目幫助藝人，讓他們令更多人認識，也是我的目標，想幫助更多人。他們的名字比較難記，大部分人都不懂得發音，我覺得OMG比較簡單及有趣，我長期幫別人改名，職業病，立即便想到。

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P：很感動的，當時被節目組矇騙，以為自己沒有粉絲。但他們是很有機心的，不是直接跟我們說沒有，而是叫我們在下面等多一會，指上面未夠人。我們當時在樓下等待，會想是否真的沒有人，令我們整個過程都很不開心。

M：那刻其實很心灰，但在鏡頭前卻不敢表露心灰的樣子，內心在滴淚。

P：當時我們仨都沒有說話，知道大家也不開心。可能大家在《造星II》認識我們，始終會將應有的自信放在表演內，但其實會經常質疑自己。

M：會懷疑自己的。

G：需要多謝公司的，這半年ViuTV給了很多機會。

P：沒有他們，也沒有OMG的出現。

M：環球也即將幫我們推出第二首歌，希望大家喜歡。

7：跟他們合唱獲得網民愛戴，拍攝的MV也有很多人瀏覽，大家也給予很多好意見，很開心。

▲ （梁樂欣 攝）

記：可以介紹一下P1X3L的新歌嗎？

G：我們的新歌是圍繞着自由。

P：新歌跟第一首歌的主題有點相似，第一首歌想說不要隨波逐流，第二首歌則是想做回自己，遇到困難依然也會去衝，也是一首很熱血的快歌。這首歌比《Braceless》有更多舞蹈，難度也高了很多，花了很多時間去排練。

M：我們也在跳和唱之間尋找Balance，看看如何能做到最好的舞台效果。

▲ （梁樂欣 攝）

記：七師傅準備開拍《七救星2》嗎？

7：不是《七救星2》，是《七福星》，會邀請張敬軒、少爺占等嘉賓。上次想救一些浮浮沉沉的星，今次則不用去救，跟他們一起拍攝輕鬆的節目，下個月開始拍攝。現時幾乎每天都在拍廣告及出席活動，下個月會跟他們（P1X3L）一起拍攝國際品牌的大型廣告。

記者：梁樂欣