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盧覓雪開楝篤笑前自薦入女團　邀梁祖堯調教獲四字回應

娛樂 14:42 2021/10/12

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

盧覓雪自薦入女團。

盧覓雪將於11月舉《雪說笑 da go bin ro》，睽違12年重返商台後舉辦處女棟篤笑的她，相約一眾識飲識食的好友和觀眾「da go bin ro」，輕鬆暢談人生、成長、工作、家庭、娛樂圈大小事，一同渡過又開心又窩心的一晚。

想成為全方位藝人的盧覓雪（雪雪）更大膽自薦進軍女團，拍下性感跳舞面試影片，並請來選秀節目御用導師兼評審的梁祖堯品評。

節目拍檔阮子健及German充當伴舞傾力演出。

影片中，自稱29+1的雪雪帶來人氣韓國女團BLACKPINK 成員ROSÉ的《On The Ground》，以一身耀眼桃紅毛毛裝示人，更請來兩位《在晴朗的一天》節目拍檔阮子健及German充當伴舞傾力演出。

雪雪全程以嫵媚的舞姿配合自我陶醉的表情跟足原版「瞓身」演出，平躺地上跳舞。

不過，梁祖堯觀看片段期間不禁講出一個單字，又不停無奈向工作人員苦笑。最後，睇到眼火爆的梁祖堯，直言只能送給雪雪四個大字：「人神共憤」，更不留情面批評：「唔好搞咁多嘢喇！唔好咩（進軍）女團！你咪癲喇！你做返你嘅棟篤笑算喇！」

同場加映：Yumi+Archie訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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