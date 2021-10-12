【應急工作】李家超視察緊急事故監察及支援中心　認為可考慮再增加科技應用

▲ 李家超視察緊急事故監察及支援中心，認為可考慮再增加科技應用。（政務司司長辦公室Facebook）

政務司司長李家超在社交平台表示，在發出八號熱帶氣旋警告信號後，設於保安局的緊急事故監察及支援中心已即時啟動，專責統籌和監察各部門的應急工作。

在約下午6時，李家超在創新及科技局局長和保安局局長的陪同下，到達緊急監援中心，視察中心的部署，聽取匯報和了解最新情況。李家超鼓勵當值人員在統籌應急工作時，要主動和迅速，並作風險評估，以應變不同的情況和危急事故。在動用和统籌資源時，首要考慮是保障市民生命安全。

▲ 李家超鼓勵當值人員在統籌應急工作時，要主動和迅速。（政務司司長辦公室Facebook）

李家超與兩位局長討論了再增加科技應用，認為引入科技提升工作效率是應急工作的必然考慮，以加強訊息傳遞，綜合監察，讓緊急監援中心更全面掌握情況，以強化預警，應急救援和資源調配等統籌工作的能力。

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責任編輯：李榮忠