  • 25°C
香港時間 : 20211012日 (週二) 21:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【應急工作】李家超視察緊急事故監察及支援中心　認為可考慮再增加科技應用

社會 20:12 2021/10/12

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

李家超視察緊急事故監察及支援中心，認為可考慮再增加科技應用。（政務司司長辦公室Facebook）

政務司司長李家超在社交平台表示，在發出八號熱帶氣旋警告信號後，設於保安局的緊急事故監察及支援中心已即時啟動，專責統籌和監察各部門的應急工作。

在約下午6時，李家超在創新及科技局局長和保安局局長的陪同下，到達緊急監援中心，視察中心的部署，聽取匯報和了解最新情況。李家超鼓勵當值人員在統籌應急工作時，要主動和迅速，並作風險評估，以應變不同的情況和危急事故。在動用和统籌資源時，首要考慮是保障市民生命安全。

李家超鼓勵當值人員在統籌應急工作時，要主動和迅速。（政務司司長辦公室Facebook）

李家超與兩位局長討論了再增加科技應用，認為引入科技提升工作效率是應急工作的必然考慮，以加強訊息傳遞，綜合監察，讓緊急監援中心更全面掌握情況，以強化預警，應急救援和資源調配等統籌工作的能力。

《健康台》最新熱門影片：


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠肺炎】李家超稱創造「通關」有利條件　爭取盡快與內地舉行第二次會議商討通關
12:33 2021/10/10
【新冠肺炎】李家超稱創造「通關」有利條件　爭取盡快與內地舉行第二次會議商討通關
【施政報告2021】林鄭指爭取盡快與內地舉行第二次對接會議　眼前頭等大事仍是穩控疫情
14:18 2021/10/06
【施政報告2021】林鄭指爭取盡快與內地舉行第二次對接會議　眼前頭等大事仍是穩控疫情
【國安教育】李家超到學校了解國安教育實踐情況　鼓勵學生多參與國民教育活動
14:11 2021/10/04
【國安教育】李家超到學校了解國安教育實踐情況　鼓勵學生多參與國民教育活動

你可能感興趣

【新冠肺炎】李家超稱創造「通關」有利條件　爭取盡快與內地舉行第二次會議商討通關
12:33 2021/10/10
【新冠肺炎】李家超稱創造「通關」有利條件　爭取盡快與內地舉行第二次會議商討通關
【施政報告2021】林鄭指爭取盡快與內地舉行第二次對接會議　眼前頭等大事仍是穩控疫情
14:18 2021/10/06
【施政報告2021】林鄭指爭取盡快與內地舉行第二次對接會議　眼前頭等大事仍是穩控疫情
【國安教育】李家超到學校了解國安教育實踐情況　鼓勵學生多參與國民教育活動
14:11 2021/10/04
【國安教育】李家超到學校了解國安教育實踐情況　鼓勵學生多參與國民教育活動
李家超 創新科技及應用 政務司 創新及科技局 保安局 香港

最高瀏覽

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
今日 21:01
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
16:14 2021/10/11
【童你一起長大了】張沅薇當年為家庭退出娛圈　離婚後獨力照顧兩個兒子
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？
11:47 2021/10/11
【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？