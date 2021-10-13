【警隊裝備】警方引入「胡椒水發射器」使用指引嚴謹　下周日起港島試行3個月

▲ 「胡椒水發射器」彈藥為藍色液態胡椒球樹脂，已獲德國、瑞士、美國、日本等多國執法部門採用。（陳國峰攝）

因應本港暴力事件，警方引入低殺傷力的「胡椒水發射器」，將於下周日（17日）起在港島總區衝鋒隊使用，展開為期3個月的實地試行計劃。警方強調，新武器不會造成永久性傷害，人員會有嚴格使用指引，希望提供多一層武器使用選項，保障市民及警員生命安全。

警察機動部隊訓練學校警司袁永康介紹，新引進的瑞士出產的胡椒水發射器外形類近手槍，槍身呈橙色凸顯低殺傷力，裝有4發胡椒水劑，有效發射距離為7米，已獲德國、瑞士、美國、日本等多國執法部門採用。

目標近距離 藍水劑帶刺激感

發射器主要打擊近距離特定目標，彈藥為液態胡椒球樹脂，沒有硬物打出故沒有穿透性，只會造成皮膚及黏膜的刺激感，包括皮膚灼痛、黏膜腫脹、無法睜眼、咳嗽作嘔等，並附有藍色染料，一旦留在皮膚、衣物上，效果會於30至45分鐘後消散，沒有永久性傷害。

警方在示範中分別展示1.5及5米距離的效果，以噴射方式射出染料。袁永康解釋，警方指引人員瞄準身體中央，命中後水劑會濺中面部，造成刺激效果，發射器可做到4連發。一般右撇子而言，胡椒水發射器會配置在警員左前胸，用以區分低殺傷力及致命武器，「讓警員不會做錯決定」。

被問到擊中頭部會否致命，袁永康未有透露最短發射距離，僅指廠方指引可打頭部，但警方的使用指引更嚴謹，「訓練只瞄準身體中心」，而警員面臨威脅會根據專業判斷，使用合適的武力，與使用其他武器機制一樣，使用發射器後警員亦須作匯報。

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用於暴力場面 或公眾活動等

袁永康續指，自2019年社會事件引發眾多暴力行為，警隊為配合行動需要，經去年確認胡椒水發射器為低殺傷力武器後，已陸續安排前使用訓練，警隊期望進一步推行，讓前線人員用於日常警務工作，提高行動效能，最專業最迅速處理暴力場面，保護市民及人員安全。

袁永康透露，發射器不限於警員自衛時使用，按實際情況「會用於所有暴力場面」，制服相關人士，亦不排除會用於公眾活動，他強調警方不希望使用任何武力，「只要市民奉公守法便不用擔心」。

實地試行計劃周日起至明年1月15日進行，屆時港島總區衝鋒隊人員在執勤時配備胡椒水發射器，港島4個警區的每一架衝鋒車都會配備，並有一個操作員可使用發射器。警方會視乎計劃數據，再決定是否推廣至全線使用。

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記者：蘇文軒