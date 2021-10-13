【警隊裝備】港島酒吧多暴力案助評估成效　警員受訓須親身感受中彈感覺

▲ 警方新引進殺傷力的「胡椒水發射器」，外形類近手槍，槍身呈橙色凸顯低殺傷力，有效發射距離為7米。（陳國峰攝）

胡椒水發射器實地試行計劃會一連3個月於港島總區進行，警方解釋選址港島並非針對公眾活動，只是當區酒吧多，處理暴力案件的機會亦較多，方便評估效能。

警察機動部隊訓練學校警司袁永康解釋，港島總區例如中環、灣仔一帶多酒吧，該區警員會較多接觸暴力案件，處理相關事件時便利用到新裝備，有助評估成效。警方同時亦設有清洗指引，一旦確定目標受到制服，便會協助對方清洗，首先會將其移離受感染地方，在通風位置以大量用水沖走刺激物，盡量放鬆及深呼吸，減少刺痛感。

警方目前亦有使用胡椒球槍、胡椒噴劑，被問3者分別，他指胡椒水發射器的定位與胡椒噴劑相近，優點是受天雨、風勢影響較少，更附有紅點，可更精準瞄準目標；而相比胡椒球槍，發射器只有水劑造成刺激感，沒有直接的打擊痛感，而發射器撞擊力不強，警員受訓時均要在2至3米距離親身感受中彈，「要確認有幾痛先知點制服個犯」，由2020年引入訓練至今從無接獲受傷報告。

另外，因應國際政治形勢變化，多國對香港警方實行禁售武器，而今次胡椒水發射器的供應商為瑞士廠商，被問到會否憂慮長遠如大量採購會有困難。袁永康指，警方會評估行動成效及審視需要，適時引進適合的裝備以及相關措施，相關採購裝備屬行動部署細節，不便公開，但警方在採購上暫時沒有遇到太大問題。

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記者：蘇文軒