【圓規襲港】圓規增強為颱風　八號烈風或暴風信號中午前維持【不斷更新】

▲ 不斷更新圓規襲港最新消息。

本港受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台星期二（12日）下午5時20分改發八號東北烈風或暴風信號，過去數小時，圓規稍為增強。與其相關的雨帶繼續影響廣東沿岸。本港現時部分地區吹烈風，高地間中吹暴風。

天文台預料，熱帶氣旋圓規會在今日橫過南海北部，移向海南島一帶，在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大，有大雨及狂風。預料另一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區乾燥及稍涼

▲ 圓規襲港期間，有市民進行海上活動。（林宇翔攝）

【06:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。



表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。



過去數小時，圓規稍為增強。與其相關的雨帶繼續影響廣東沿岸。早上（13日）會逐漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方會變得當風。八號烈風或暴風信號會在中午前維持。

【00:45】八號烈風或暴風信號會至少在日出前維持

在上午1時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約370公里，圓規會在凌晨最接近香港，在本港以南400公里內掠過。八號烈風或暴風信號會至少在日出前維持。。

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【00:00】

在午夜12時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯18.9度，東經115.3度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

天文台預測，本港明日會逐漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方會變得當風。

▲ 天文台預測圓規路徑。（天文台圖片）

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責任編輯：李榮忠