【圓規襲港】8號風球懸掛逾23小時　天文台改發3號強風信號【不斷更新】

▲ 天文台改發3號強風信號，惟部份地區仍然大雨。（陳靜儀攝）

本港受熱帶氣旋「圓規」影響，天文台星期二（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，並在今日（13日）下午4時40分改發三號強風信號，熱帶氣旋圓規帶來的8號風球懸掛逾23小時，本港現時部分地區吹烈風，高地間中吹暴風。

天文台預料，熱帶氣旋圓規會在今日橫過南海北部，移向海南島一帶，在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大，有大雨及狂風。預料另一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區乾燥及稍涼。有家長帶同子女石澳觀浪嬉水 各區市民追風奇景【下一頁】

▲ 有家長帶小朋友到大浪灣觀浪。（陳靜儀攝）

【16:40】

天文台在下午4時40分，改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台提醒，現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

【15:45】

颱風圓規已在海南島登陸 。

在下午4時，颱風圓規集結在香港之西南約520公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過海南島。

隨著圓規遠離香港及登陸海南島，本港風力進一步減弱。天文台會在短期內改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

【15:10】

天文台發出局部地區大雨提示，指離島區大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台呼籲，可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【14:45】

在下午3時，颱風圓規集結在香港之西南，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。

在過去一小時，長洲、塔門及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時74、65及64公里，最高陣風分別為每小時94、77及93公里。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

尖沙咀海旁情況。攝影：曾耀輝

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【14:02】

天文台發出黃色暴雨警告信號。

【13:45】天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。

在下午2時，颱風圓規集結在香港之西南約490公里，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。隨著圓規遠離香港及即將登陸海南島，本港風力減弱。視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。

【12:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。



在下午1時，颱風圓規集結在香港之西南約460公里，即在北緯19.1度，東經111.3度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。



與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸。現時本港部分地區吹烈風，八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。



在過去一小時，大老山、橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時84、82及74公里，最高陣風分別為每小時103、98及87公里。

【11:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。



表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。



在正午12時，颱風圓規集結在香港之西南約440公里，即在北緯19.2度，東經111.6度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。



在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、78及77公里，最高陣風分別為每小時92、98及94公里。

【10:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。



表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。



在上午11時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約410公里，即在北緯19.2度，東經112.0度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。

【09:45】八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持

與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸。現時本港部分地區吹烈風。但隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

【08:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效，會在中午前維持。



圓規帶來的大雨可能令低窪地區水浸，市民應繼續防範水浸的風險。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。



在過去1小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時83、79及75公里，最高陣風分別為每小時101、91及119公里。

【08:00】

天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【07:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。



在上午8時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約380公里，即在北緯19.1度，東經113.0度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。



八號烈風或暴風信號會在中午前維持。

【06:56】

民政署在各區共開放24個臨時庇護中心，共有218人入住。截至今日（13日）上午6時，政府1823電話中心收到15宗塌樹報告。另外，渠務署確認7宗水浸個案。政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。



另外，醫院管理局表示，截至今日上午6時45分，6名市民（4男2女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中1名男子死亡。

【06:45】

八號東北烈風或暴風信號，現正生效。



表示本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。



過去數小時，圓規稍為增強。與其相關的雨帶繼續影響廣東沿岸。早上（13日）會逐漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方會變得當風。八號烈風或暴風信號會在中午前維持。

【00:45】八號烈風或暴風信號會至少在日出前維持

在上午1時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約370公里，圓規會在凌晨最接近香港，在本港以南400公里內掠過。八號烈風或暴風信號會至少在日出前維持。。

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【00:00】

在午夜12時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約400公里，即在北緯18.9度，東經115.3度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

天文台預測，本港明日會逐漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方會變得當風。

▲ 天文台預測圓規路徑。（天文台圖片）

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責任編輯：李榮忠、余思嵐