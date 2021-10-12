【博愛醫院】醫生疑自殺留遺書控訴上司醫療失誤　醫管局：全力配合調查

元朗博愛醫院昨（11日）日稱有內科及老人科病房一名職員在巡視病房期間，發現一名女病人在病床上不省人事，隨即通知醫護人員進行搶救。病人在早上約8時40分證實不治。院方在病人身旁發現已開封的針筒，於是就事件報警，而個案亦已轉交死因裁判官跟進。據了解該名病人是醫院一名麻醉科女醫生：【下一頁】

事件之後受到網上關注，由於有指該名醫生疑留下遺書後，利用針筒注射液體於院內自殺身亡事件，其中前立法會議員鄭松泰於社交媒體上表示，收到涉事醫生的朋友透露，該名醫生是因自責，及以性命控訴其上司因醫療失誤而導致病人離世的事故，並公開疑似涉事遺書內容，促請有關當局徹查真相；醫管局回覆TOPick查詢指，新界西醫院聯網會全力配合相關調查，假如個案屬於死因裁判官條例下需報告的死亡個案，醫院亦會按法例作出轉介跟進。

根據網上流傳的遺書內容表示，涉事醫生目擊另一名醫生沒及時發現正接受手術中的病人出現張力性氣胸而導致心臟停頓，並一直使用心外壓機為該病人進行急救逾2小時，最後該病人心胸位置出現凹陷並於手術期間身亡，事後檢討亦忽略醫生對病人心臟停頓後的處理手法。

而涉事醫生則因自責當時沒有接手處理該名病人並阻止其死亡，又形容自己猶如「半個殺人兇手」：「好似幫兇睇住個Patient（病人）俾人整死而乜都做唔到。」同時亦透露在事後約3個月則因怕惹事而無法向家人交代事件：「好walking dead人唔似人，鬼唔似鬼。」致最終走上輕生之路。

TOPick就該封疑似遺書內容向醫管局查證，局方僅回覆指，就網上流傳的一些資料，新界西醫院聯網重申，有關同事於院內離世的個案已報警處理，並轉交死因裁判官跟進，聯網會全力配合相關調查。院方亦有恆常機制按需要跟進和審視個別臨床個案的處理；假如個案屬於死因裁判官條例下需報告的死亡個案，醫院亦會按法例作出轉介跟進。

局方續指，新界西醫院聯網對該名醫生離世感到十分難過，會繼續與家屬保持密切聯絡並提供協助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文