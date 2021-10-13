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【圓規襲港】受圓規風暴潮影響　城門河兩岸深夜出現水浸

社會 01:01 2021/10/13

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（Facebook 沙田區群組）

天文台昨日（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，按照預測路徑，圓規會在今日（13日）凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過。天文台預測八號風球至少在日出前維持。在上午1時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約370公里，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。詳情即看【下一頁】

在圓規與東北季候風的共同影響下，本港風勢頗大，有大雨及狂風，有社會平台群組表示受漲潮及圓規風暴潮影響，城門河兩岸在深夜出現水浸。有網民擔心原本睡在該處露宿者的情況。

另外，Facebook專頁MET WARN 天氣預警指，受漲潮及圓規的風暴潮影響，維多利亞港的海水高度已經上升至海圖基準面以上約3米。而吐露港的海水高度亦升至接近3.2米。風暴潮可能已導致部分沿岸或低窪地區出現水浸。請市民提高警惕，做好防水浸措施。

《健康台》最新熱門影片：

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責任編輯：李榮忠

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