【打風交通】港鐵及九巴維持有限度服務　一文看清最新風暴交通安排

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天文台昨日（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，過去數小時，圓規增強至颱風。



【09:22】

昂坪360宣布，由於受八號烈風或暴風信號的影響，今早的纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【07:48】

港鐵今早將會按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。絕大部份巴士路線就暫停服務。

【07:45】

九巴及龍運表示，今日(13日)日間路線 ，除龍運S1, S64, S64C, S64P, S64X 及S65維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

新巴城巴表示，除B3X、S1、S52及S56號線於上午5時起提供有限度服務外，新巴城巴所有路線現時暫停服務。

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責任編輯：余思嵐