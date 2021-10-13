【打風交通】港鐵及巴士逐步恢復　一文看清風暴交通安排

▲ 港鐵將逐步加強列車服務。（陳國峰攝）

圓規逐漸遠離，本港下午風力會逐漸減弱，天文台今午（13日）4時40分改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號。

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【18:17】

港鐵稱，在九龍塘站附近出現故障的列車已被移離行車綫，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

較早前紅磡至九龍塘站每20分鐘一班，九龍塘至上水站每10分鐘一班。

【17:40】

港鐵宣布東鐵綫列車服務調整，紅磡至九龍塘站每20分鐘一班，九龍塘至上水站每10分鐘一班。

較早前東鐵綫一列車在九龍塘站附近出現故障而影響供電系統，該列車需要被移離主行車綫。東鐵綫來往紅磡站及羅湖站的行車時間預計需要額外15至20分鐘。

【17:16】

天星小輪宣布，尖沙咀至中環、尖沙咀至灣仔渡輪服務將於6時30分起陸續恢復。

【17:12】

港鐵發言人稱，東鐵綫列車服務有延誤，請乘客為行程預留充裕時間。東鐵綫一列車在九龍塘站附近出現故障而影響供電系統，該列車需要被移離主行車綫。東鐵綫來往紅磡站及羅湖站的行車時間預計需要額外15至20分鐘。

【16:21】

港鐵最新服務安排如下：



荃灣綫 5分鐘一班車

觀塘綫 5分鐘一班車

港島綫 5分鐘一班車

南港島綫 6分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站5分鐘一班車；來往調景嶺站和康城站10分鐘一班車

東涌綫 7分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站和上水站6分鐘一班車；來往上水和羅湖站6-12分鐘一班車

屯馬綫 7分鐘一班車

輕鐵 7-12分鐘一班車

港鐵巴士 10-20分鐘一班車

【16:16】

天文台宣布即將改發三號強風信號，除個別路線外，新巴城巴大部分日間路線將會於下午5時起陸續恢復有限度服務。

【16:05】

新渡輪離島航線將於6時起逐步恢復。橫水渡(長洲—芝麻灣—梅窩—坪洲)渡輪服務今日暫停明日恢復。而港內航線(北角—紅磡—九龍城)的渡輪服務渡輪服務將由6時開始逐步恢復。

各航線首班船開航時間如下：

中環往長洲：18:00

長洲往中環：18:20

中環往梅窩：18:00

梅窩往中環：18:10

北角往紅磡：18:08

北角往九龍城：18:17

紅磡往北角：18:05

九龍城往北角：18:05

【15:50】

九巴及龍運巴士宣布，所有巴士路線於下午5時起陸續恢復，而部分特別路線及班次，會有暫停及改道安排，乘客可留意九巴app。

【15:18】

珊瑚海船務有限公司在Facebook發布最新船期安排：

觀塘去西灣河首班17:18

西灣河去觀塘首班17:33

三家村去西灣河首班 17:30

西灣河去三家村首班17:45

【14:00】

九巴及龍運夜更車長，需根據工時到屬廠派更組報到，各廠員工接送車已於下午2時開始運作。

【10:55】

九巴及龍運日間路線暫停服務，除龍運S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65維持有限度服務。

【10:36】

新大嶼山巴士公司宣布，因應天文台發出八號烈風或暴風訊號，37M、38、39M、B2、B2P及B6 由頭班車起維持有限度服務，其餘日間路線的服務暫停，直至另行通知。



【09:22】

昂坪360宣布，由於受八號烈風或暴風信號的影響，今早的纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【07:48】

港鐵今早將會按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。絕大部份巴士路線就暫停服務。

各綫班次如下：

荃灣綫10 分鐘一班

觀塘綫10 分鐘一班

港島綫10 分鐘一班

南港島綫10 分鐘一班

將軍澳綫

北角站-寶琳站:10 分鐘一班

調景嶺站-康城站:10 分鐘一班

東涌綫10 分鐘一班

迪士尼綫20 分鐘一班

機場快綫30 分鐘一班

東鐵綫紅磡站-羅湖站8 -10 分鐘一班

屯馬綫8 -10 分鐘一班

輕鐵15 -20 分鐘一班

港鐵巴士服務暫停

【07:45】

九巴及龍運表示，今日(13日)日間路線 ，除龍運S1, S64, S64C, S64P, S64X 及S65維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

新巴城巴表示，除B3X、S1、S52及S56號線於上午5時起提供有限度服務外，新巴城巴所有路線現時暫停服務。

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責任編輯：余思嵐