【打風交通】港鐵有限度服務　一文看清最新風暴交通安排

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天文台昨日（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，過去數小時，圓規增強至颱風。隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

【10:55】

九巴及龍運日間路線暫停服務，除龍運S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65維持有限度服務。

【10:36】

新大嶼山巴士公司宣布，因應天文台發出八號烈風或暴風訊號，37M、38、39M、B2、B2P及B6 由頭班車起維持有限度服務，其餘日間路線的服務暫停，直至另行通知。



【09:22】

昂坪360宣布，由於受八號烈風或暴風信號的影響，今早的纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【07:48】

港鐵今早將會按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。絕大部份巴士路線就暫停服務。

各綫班次如下：

荃灣綫10 分鐘一班

觀塘綫10 分鐘一班

港島綫10 分鐘一班

南港島綫10 分鐘一班

將軍澳綫

北角站-寶琳站:10 分鐘一班

調景嶺站-康城站:10 分鐘一班

東涌綫10 分鐘一班

迪士尼綫20 分鐘一班

機場快綫30 分鐘一班

東鐵綫紅磡站-羅湖站8 -10 分鐘一班

屯馬綫8 -10 分鐘一班

輕鐵15 -20 分鐘一班

港鐵巴士服務暫停

【07:45】

九巴及龍運表示，今日(13日)日間路線 ，除龍運S1, S64, S64C, S64P, S64X 及S65維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

新巴城巴表示，除B3X、S1、S52及S56號線於上午5時起提供有限度服務外，新巴城巴所有路線現時暫停服務。

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責任編輯：余思嵐