【打風交通】港鐵有限度服務 一文看清最新風暴交通安排
天文台昨日（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，過去數小時，圓規增強至颱風。隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。
【10:55】
九巴及龍運日間路線暫停服務，除龍運S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65維持有限度服務。
【10:36】
新大嶼山巴士公司宣布，因應天文台發出八號烈風或暴風訊號，37M、38、39M、B2、B2P及B6 由頭班車起維持有限度服務，其餘日間路線的服務暫停，直至另行通知。
【09:22】
昂坪360宣布，由於受八號烈風或暴風信號的影響，今早的纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。
【07:48】
港鐵今早將會按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。絕大部份巴士路線就暫停服務。
各綫班次如下：
荃灣綫10 分鐘一班
觀塘綫10 分鐘一班
港島綫10 分鐘一班
南港島綫10 分鐘一班
將軍澳綫
北角站-寶琳站:10 分鐘一班
調景嶺站-康城站:10 分鐘一班
東涌綫10 分鐘一班
迪士尼綫20 分鐘一班
機場快綫30 分鐘一班
東鐵綫紅磡站-羅湖站8 -10 分鐘一班
屯馬綫8 -10 分鐘一班
輕鐵15 -20 分鐘一班
港鐵巴士服務暫停
【07:45】
九巴及龍運表示，今日(13日)日間路線 ，除龍運S1, S64, S64C, S64P, S64X 及S65維持有限度服務外，其他路線暫停服務。
新巴城巴表示，除B3X、S1、S52及S56號線於上午5時起提供有限度服務外，新巴城巴所有路線現時暫停服務。
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責任編輯：余思嵐