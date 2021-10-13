【打風消息】所有日校今日停課　一文看清最新風暴公共服務安排

▲ 資料圖片。

天文台昨日（12日）下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，過去數小時，圓規增強至颱風。

【07:56】

香港考試及評核局宣布，由於天氣惡劣，原定於今天（13日）上午舉行的香港中學文憑考試丙類（其他語言）科目將會取消。有關詳情將會在日內公布。

【07:11】

醫院管理局宣布，其轄下所有普通科診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務、老人日間醫院和精神科日間醫院，因八號熱帶氣旋仍然生效，今日上午會暫停服務，已經預約的門診病人，請於八號風球取消後另約診症時間。醫院的急症室則會照常服務。

【06:58】

政府今日（13日）宣布，由於八號熱帶氣旋警告仍然生效，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站將不會開放。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消3小時後重新開放並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。醫院疫苗接種站則會在有關醫院專科門診服務恢復後1小時恢復接種服務。



因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

【06:53】

輸署今日（13日）宣布，由於八號烈風或暴風信號現正生效，運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。



已預約於今日上午進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。如八號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日駕駛考試及車輛檢驗將會取消，考生將會獲個別通知另訂的考試日期，而車主或其代理人可向相關驗車中心安排改期驗車。



另外，已預約於八號烈風或暴風信號生效期間，或於信號取消後兩小時內的時段辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於八號烈風或暴風信號取消後的5個工作天內於辦公時間（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【05:59】

入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。已預約於今日辦理換領智能身份證的市民，可在往後的工作日前往有關換證中心辦理手續而無需重新預約。

【05:10】

由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，所有日校今日停課。

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責任編輯：余思嵐